P&G Romania, 25 de ani de inovatie sustenabila

De la primii pasi in tara, in 1994, cand a fost deschis primul birou la Bucuresti, P&G a fost in mod constant parte din viata romanilor, prin marci renumite precum Pampers, Ariel, H&S si Lenor.La ora actuala, echipa P&G numara peste 750 de angajati in Romania, in sediul central din Bucuresti, la fabrica de ultima generatie din Urlati, judetul Prahova, dar si in cadrul centrului de servicii global, care ofera suport pentru 66 de organizatii P&G, in 15 limbi diferite.Suntem mandri ca Romania joaca un rol important pe harta globala a companiei noastre. Nu numai ca am creat sute de locuri de munca, dar am introdus si un portofoliu larg de produse inovatoare, dintre care cel putin unul poate fi gasit in 9 din 10 gospodarii din Romania. Marci care folosesc puterea tehnologiei si stiintei pentru a depasi asteptarile, transformand, de asemenea, oamenii in consumatori responsabili, prin promovarea unor modele de consum sustenabile - a declarat Antoine Brun, vicepresedintele Procter & Gamble Europa de Sud-Est.Incepand cu 2010, Romania gazduieste la Urlati, Prahova, si una dintre cele mai avansate fabrici P&G din punct de vedere tehnologic si al protectiei mediului la nivel global. Aceasta fabrica pentru produse pentru ingrijirea parului deserveste peste 1 miliard de consumatori din mai mult de 40 de piete din Europa, Turcia, Israel, Asia Centrala si Regiunea Caucaz.Mai mult, este recunoscuta pentru faptul ca si-a redus semnificativ amprenta asupra mediului, avand zero deseuri rezultate din operatiuni in depozitele de deseuri, maximizand eficienta energetica si reducand consumul de apa.De asemenea, prin operatiunile fabricii este sustinuta si o retea larga de furnizori locali din regiune. De exemplu, ambalajele provin 100% din Romania. Investitia Procter & Gamble din Urlati a atras si alti investitori in oras si in apropiere (Ploiesti), multiplicand astfel impactul pozitiv asupra comunitatii locale.Anul acesta P&G a facut un alt pas semnificativ pe piata din Romania. Recent, am anuntat o investitie importanta - dezvoltarea unei noi fabrici la Urlati, in care P&G va produce capsule de detergent lichid (PODS), una dintre cele mai mari inovatii ale P&G din categoria ingrijirea tesaturilor.Profilul atractiv al Romaniei, succesul companiei pe piata si, mai ales, calitatea inalta a oamenilor care lucreaza aici, au facut ca aceasta investitie sa se realizeze, a adaugat Antoine Brun.Alaturi de inovatia sustenabila si dezvoltarea unui portofoliu de produse de cea mai buna calitate, Procter & Gamble si-a asumat un angajament important fata de dezvoltarea comunitatii.Pornind de la premisa ca nicio afacere nu poate prospera in comunitatile cu dificultati, compania a ales sa se implice, oferind suport financiar sau produse in caz de dezastre naturale, sprijinind asistenta medicala si educatia copiilor sau imbunatatind conditiile de locuit pentru cei care au fost mai putin norocosi.Acestea au fost posibile si datorita parteneriatelor puternice incheiate cu ONG-uri locale, cum ar fi Act For Tomorrow, Habitat for Humanity, Crucea Rosie Romana sau Teach For Romania, acestea fiind doar cateva exemple recente.Realizarile companiei din ultimele doua decenii si jumatate au fost posibile gratie echipei de profesionisti, ce a servit drept fundament al succesului. Strategia Procter & Gamble in domeniul resurselor umane este de a creste cele mai bune talente din Romania, oameni care au fost pionieri si conduc in continuare dezvoltarea industriei FMCG in tara.Promisiunea facuta fiecarui membru al echipei este responsabilitatea inca din prima zi: oportunitatea de a isi dezvolta cunostintele si abilitatile, promovarea echilibrului dintre munca si viata personala.P&G a crezut in potentialul economic al Romaniei. Inceputurile P&G in Romania coincid cu o transformare a economiei romanesti si cu primii pasi in comertul modern cu amanuntul.P&G isi deschide, incepand operatiunile directe pe piata locala.: P&G isi extinde activitatea cu unla Timisoara.: Primele lansari de produse -in 1995, urmate dein anii urmatori.Intrarea P&G pe piata romaneasca este, de asemenea, un capitol important in istoria pietei de publicitate locala. Reclamele la produsele emblematice P&G au inceput sa apara la televizor si multe cuvinte din acestea au intrat rapid in limbajul colocvial.la Bucuresti, care astazi ofera suport pentru 66 de organizatii P&G, in 15 limbi.se extinde in Romania, luptand impotriva tetanosului neonatal.P&G isi creste operatiunile - se deschide, Prahova. Aici sunt produse marci precum Pantene si H&S. Fabrica deserveste peste 1 miliard de consumatori din peste 40 de piete din Europa, Turcia, Israel, Asia Centrala si Regiunea Caucaz, punand Romania pe harta industriei globale a ingrijirii parului., impreuna cu alte 9 piete.In P&G vrem sa sprijinim comunitatile locale si sa protejam mediul, astfel incat sa prosperam impreuna. Sunt lansate doua platforme de responsabilitate sociala -, care isi propune sa educe copiii despre cum sa colecteze selectiv si sa recicleze deseurile, angrenand, de asemenea, voluntari in curatarea mai multor zone din Romania si. In cadrul acestui program sunt renovate sali de clasa pentru copiii din clasa pregatitoare, astfel incat acestia sa beneficieze de conditii imbunatatite in timpul cursurilor.: P&G accelereaza initiativele 'branduri pentru crestere si dezvoltare' - Pampers Preemies, primul scutec creat pentru bebelusii prematuri, campania Always & Teach pentru Romania pentru a creste increderea fetelor tinere, sticla Fairy Ocean Plastic si multe altele.Procter & Gamble este una dintre cele mai mari companii FMCG de pe piata locala si a creat peste 750 de locuri de munca. Produsele P&G sunt prezente in peste 90% din gospodariile din Romania. Procter & Gamble ofera marci precum Ariel, Pampers, Lenor, Fairy, Oral B, Gillette, Pantene si Head & Shoulders. Multe dintre marcile P&G sunt lideri de piata in categoriile lor.Activitatea P&G este insotita de o grija speciala pentru mediu. Fabrica P&G din Urlati a fost printre primele din cadrul companiei care a obtinut statutul "zero deseuri din operatiuni in depozitele de deseuri", ceea ce inseamna ca acestea sunt procesate sau reciclate in proportie de 100%. De asemenea, produsele P&G ajuta consumatorii sa faca alegeri responsabile zilnic.De exemplu, Ariel PODS ofera o calitate excelenta de spalare la 30 de grade C, contribuind la reducerea consumului de energie in timpul spalarii cu pana la 50%. Lansam in continuare branduri inovatoare si sustenabile - periuta de dinti Oral B Genius X Power Oral Care care foloseste tehnologia Inteligentei artificiale, Gillette Skinguard, primul nostru aparat de ras dovedit clinic pentru pielea sensibila si Pampers Pure, 0% albire cu clor, parfumuri, parabeni.In P&G oamenii sunt considerati cel mai mare atu. Dezvoltarea talentelor si a liderilor este o strategie de afaceri cu randament de lunga durata. Angajatii din Romania conduc operatiunile companiei P&G din diverse pozitii la nivel local, regional si global.De asemenea, P&G lucreaza impreuna cu angajatii pentru a oferi o cultura a diversitatii, respectului, a tratamentului corect si a comunicarii oneste.