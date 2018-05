PACK EXPO REPORT 2018: tinuta si calitate europeana la cea mai mare expozitie de packaging din regiune

Conferinta Nationala "Deseurile de ambalaje: tendinte vs.eficienta"

IOANA BOGDAN - castigatoarea trofeului YOUNG CHEF si a marelui premiu de 1000 de euro

Premiile Romanian Packaging Awards (editia II-a)

Categoria Ambalajul din carton ondulat (pentru retail) al anului : " Strauss Welcome Kit ", realizat de RONDOCARTON pentru clientul STRAUSS Romania

(pentru retail) : " ", realizat de pentru clientul Categoria Ambalajul flexibil al anului : " Bottle Bag ", realizat de EXONIA HOLDING pentru Coca-Cola si Cramele Recas

: " ", realizat de pentru Categoria Ambalajul din carton compact al anului : " Ghiozdanul Back To school ", realizat de MAYR MELNHOF PACKAGING Romania pentru clientul Mondelez Romania

: " ", realizat de pentru clientul Categoria Eticheta anului : "SAMARO" , realizata de ROMPRIX EXIM SRL pentru clientul Distileriile Bran

: , realizata de pentru clientul Categoria Ambalajul rigid din mase plastice al anului: juriul a decis sa nu acorde un premiu la aceasta categorie, intrucat produsele inscrise in concurs nu s-au ridicat la standardele de calitate impuse de regulamentul concursului.

In cele 4 zile rezervate evenimentului, pavilionul B2 din Centrul Expozitional Romexpo-Bucuresti a fost gazda intalnirilor de afaceri productive, a ofertelor de parteneriat si a discutiilor axate pe informatii tehnice si de calitate.Printre noutatile acestei editii s-au numarat lansarile de produse si echipamentele inovatoare expuse in premiera in Romania: echipamentul TL 650 Webomatic din clasa traysealer-elor, premiat la Anuga FoodTech, masina de tiparit digitala Digital ONE de la Mark Andy, echipamentul de stretch hood si solutiile automatizate pentru logistica de la iHope, masa de taiere Esko Kongsberg C44 adusa in premiera in Romania de Grup Transilvae, VideoJet 1860 - cel mai avansat sistem de marcare cu jet de cerneala disponibil pe piata in momentul actual, inovatii in materie de ambalaje reciclabile 100% de la Marsal.Iata ce au declarat o parte din expozantii Pack Expo 2018, la finalul editiei:" -, prezent pentru prima data la Pack Expo." -" -" -Atmosfera de mare targ european a fost oferita si de speakerii de top prezenti la Conferinta Nationala pe teme de mediu "", organizata in cadrul Pack Expo. La conferinta au participat peste 120 de persoane (reprezentanti de companii, autoritati, mass-media).Taxa pe ambalaj, managementul deseurilor, impactul modificarilor legislative in materie de ambalaje asupra industriei alimentare, dar si tehnologiile inovatoare folosite in productia de ambalaje si etichete au fost principalele teme dezbatute in cadrul conferintei de reprezentanti ai Ministerului Mediului, presedinti de asociatii, distribuitori de echipamente, producatori de ambalaje si etichete, printre care Mihai Petre (DELOITTE Romania), Raul Pop (Ernst & Young Romania), Mariel Petric (Cora Trade), Linda Mauksch (ALPLA Group), Nathalie Bonk (Webomatic), Constantin Chiriac (ROMPAP) si Gabriel Moiceanu (FADI).Conferinta a fost organizata de Romexpo, Euroexpo Fairs, revista Infomediu Europa (co-organizator) si Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI), in colaborare cu Ministerul Mediului.Ioana Bogdan a fost desemnata castigatoarea celui mai mare concurs de ready meal din Romania - YOUNG CHEF by Angst & ULMA. Tanara a primit titlul si trofeul YOUNG CHEF, premiul de 1000 de euro, un abonament pe 12 luni la revista "Gastromedia" si un interviu in urmatorul numar al revistei, de dupa eveniment.", a declarat, dupa decernarea premiului.Finala concursului a avut loc sambata, 19 mai 2018, in pavilionul B2 din Romexpo-Bucuresti, in cadrul Pack Expo 2018Tot in cadrul Pack Expo 2018 au fost decernate premiile Romanian Packaging Awards, concursul dedicat ambalajelor si etichetelor produse in Romania, ajuns la editia a II-a:Pack Expo, expozitia de ambalaje si solutii de ambalare din Europa de Sud-Est, este organizata de EUROEXPO Fairs si ROMEXPO Bucuresti.EUROEXPO Fairs este cea mai mare companie privata din Romania, specializata in organizarea de targuri, expozitii si evenimente speciale.Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarul expozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor organizate (Metal Show, Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN, Corporate Gifts Show, Pack Expo, Expo Plast, Cleaning Show, Textile Technology Show), compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.ROMEXPO S.A. este liderul industriei romanesti de targuri si expozitii, care imbina traditia cu experienta si calitatea de nivel international, toate in beneficiul expozantilor si vizitatorilor specialisti care, an de an, confirma buna reputatie a firmei.Compania este recunoscuta si pe plan international, fiind membru cu drepturi depline al Asociatiei Mondiale a Industriei de Expozitii - UFI, al Aliantei Targurilor din Europa Centrala - CEFA, al Uniunii Internationale de Raportare a Statisticilor Expozitiilor - CENTREX si al Asociatiei Organizatorilor de Targuri Agricole din Europa - EURASCO.