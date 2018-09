Piata transporturilor rutiere de marfa - Reguli, taxe, asigurari

Ziare.

com

Comparativ cu ramura de servicii IT si servicii telecom, transportul rutier de marfuri a avut o contributie la exportul de servicii al Romaniei cu 22% mai mare.Transportul se poate face pentru marfuri generale, marfuri periculoase, marfuri perisabile, deseuri, marfuri cu mase si dimensiuni depasite, utilaje agricole si altele.Transportul rutier se face respectand anumite conditii. Exista firme si companii care au in proprietate vehicule rutiere si care ofera servicii de transport marfuri.Acestea trebuie sa aiba licenta de transport rutier care se da in urmatoarele conditii:* Persoana respectiva trebuie sa aiba certificat care demonstreaza pregatirea profesionala si care este eliberat de autoritatea competenta.* Trebuie sa aiba o anumita capacitate financiara (un nivel financiar de 9000 euro pentru un autovehicul rutier si 5000 euro pentru alte bunuri pe care le va achizitiona)* Este o persoana care nu a savarsit infractiuni grave si nu a fost condamnata.Pentru transport rutier de marfuri in strainatate este necesara Licenta pentru transport rutier public de marfuri in trafic rutier international. Acest document se obtine de la ARR (Autoritatea Rutiera Romana) . Licenta de transport rutier de marfa se elibereaza in cel mult 30 de zile.Un sofer de TIR trebuie sa aiba experienta de minim un an pe un camion de 40 de tone pentru a avea sanse de a fi angajat la o firma de transport de marfuri.Trebuie de asemenea sa aiba disponibilitatea de colaborare pe o perioada indelungata de timp si sa detina:* Permis de conducerea categoria CE* Card tahograf* Atestat profesional pentru transport marfa.Cardul tahograf este necesar oricarui sofer profesionist, indiferent ca va conduce un camion sau un TIR. Acest card inregistreaza timpii de lucru si impiedica fraudarea. Se elibereaza doar daca soferul are permis de conducere valabil pentru una din categoriile C, C1, D sau D1. Pentru obtinerea cardului tahograf nu este nevoie de examen ci de platirea unor taxe destul de mari.Taxa pentru cardul tahograf este in jur de 250 lei. In plus se plateste si o taxa de 239 lei, iar pentru poze se plateste 15 lei.Dosarul cu acte care se depune la ARR pentru eliberarea cardului tahograf va cuprinde: cererea tip, copie dupa CI si actul in original, copie dupa permisul de conducere si documentul in original, fotografia cu dimensiunile 25 x 32 mm si chitanta in valoare de 239 lei care se achita la Posta Romana.Cardul tahograf se elibereaza in termen de 15 zile din ziua in care s-a depus dosarul cu acte. Acest card are o perioada de valabilitate de 5 ani, apoi trebuie reinnoit.Pentru infiintarea unei firme de transport rutier de marfa se platesc doua taxe la Oficiul National al Registrului Comertului, una de 550 lei si una de 72 lei.De asemenea se depune un capital social de minim 200 lei si se platesc 50-60 lei pentru Declaratiile pe propria raspundere si pentru Specimenul de semnatura.Transportul cu vehicule de marfuri agabaritice se face pe baza Autorizatiei Speciale de Transport - AST . Acest document AST permite realizarea transportului cu vehicule care depasesc masa sau dimensiunile maxime admise.Documentul se elibereaza pentru realizarea transportului cu vehicule care au o incarcatura ce nu poate fi divizata. Dupa cum deja se stie, pentru vehicule, camioane si TIR-uri se plateste polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA.Firmele care nu vor sa aiba astfel de cheltuieli cu intretinerea vehiculelor, cu taxe si asigurari, pot apela la serviciile companiei MaxLoads care asigura transporturi speciale si agabaritice si care ofera multe alte avantaje.Compania are oameni bine pregatiti din punct de vedere profesional, care nu numai ca raspund de siguranta incarcaturii, ci asigura training personalului pentru a se mula pe nevoile clientilor, care pot solicita testarea, instalarea, depozitarea si chiar mentenanta echipamentelor transportate.Clientul va economisi timp si va avea garantia ca marfa sa va ajunge in conditii de siguranta si la timp la destinatie.Manipularea marfurilor se face cu macarale sau cu dispozitive speciale astfel incat incarcatura sa nu fie deloc deteriorata. Chiar daca se transporta vehicule speciale, masini agricole, turbine, eoliene, piese industriale de mare tonaj, echipamente medicale, servere si alte echipamente IT, bancomante, automate vending sau alte tipuri de marfuri voluminoase si de greutate mare, incarcatura va ajunge la destinatie rapid, in timp util si in conditii bune.Transportul de marfa supradimensionat necesita experienta, mai ales ca exista situatii in care se transporta produse non-standard care sunt obiecte voluminoase, masive, foarte grele, care au forme si dimensiuni diferite.Pentru plasarea, fixarea obiectelor ce sunt transportate si pentru realizarea manevrelor se respecta regulile legislatiei in vigoare.Companiile specializate in astfel de servicii complete de logistica personalizata, precum este MaxLoads, isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste executarea corecta a documentelor necesare si realizarea in conditii corecte a transportului (si a eventualelor servicii suplimentare) la destinatia dorita de client.