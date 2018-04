Primul magazin online de traduceri din Romania: e-trad

Pachetul BASIC ofera cititorului o buna intelegere a textului tradus. Este potrivit pentru uz personal, pentru review-uri, comentarii sau articole de pe bloguri.

Pachetul STANDARD presupune traducerea documentului de catre un traducator specializat si revizuirea acestuia de catre un Proofreader. Acest pachet se recomanda pentru traducerea documentelor personale, pentru diplome, atestate, certificate, contracte, acte medicale, CV-uri, autorizari, website-uri, brosuri, cataloage etc.

Pachetul PREMIUM include traducerea materialului de catre un traducator specializat si revizuirea acestuia de catre un Proofreader nativ. Este recomandat pentru traducerea articolelor stiintifice, pentru publicatii, acte medicale, planuri de afaceri si alte documente.

In acest scop, am deschis primul magazin online de traduceri din Romania , dedicat persoanelor fizice si IMM-urilor. Noutatea serviciilor oferite de e-trad consta in posibilitatea de a efectua o comanda de pe orice dispozitiv mobil sau PC.Timpul estimat de lansare a unei comenzi este de 4 minute. Pentru a oferi clientilor posibilitatea de a alege pretul in functie de documente, e-trad pune la dispozitie 3 pachete de preturi:Fiind un magazin online dedicat persoanelor fizice si IMM-urilor, printre serviciile oferite, e-trad mai pune la dispozitie si traduceri pentru acte de studiu , traduceri pentru documente personale, traduceri pentru actele masinii, traduceri tehnice, traduceri medicale, traduceri marketing&pr, traduceri juridice traduceri financiar-bancare , precum si servicii de interpretariat, layout, legalizare si apostilare pentru documentele traduse.De asemenea, e-trad ofera o varietate de limbi. Printre cele mai cerute traduceri din limbi straine se gasesc: traduceri limba engleza, traduceri limba franceza, traduceri limba italiana, traduceri limba spaniola si traduceri limba germana.