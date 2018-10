Proiectele unor tineri romani concureaza pentru premii de zeci de mii de euro. Voteaza-l pe cel mai bun!

Ziare.

com

Dintre cei 1.500 de tineri care au participat la turneul educational in tara, 29 de echipe finaliste se afla momentan in perioada de incubare a ideilor lor de viitor, unde lucreaza la transformarea lor in afaceri sustenabile.Tinerii sunt sustinuti, incepand din luna iunie, prin cursuri, mentorat, acces la resurse si, mai ales, apartenenta la comunitatea de Future Makers . Ideile finaliste de anul acesta vizeaza domenii diverse, de la educatie, la agricultura, transport urban, la servicii si tehnologii care ne ajuta in viata de zi cu zi.Cele 29 de echipe care concureaza pentruau creat videoclipuri prin care isi promoveaza ideea. Global Shapers Bucharest si Social Innovation Solutions au pus la dispozitie o platforma de vot prin intermediul careia poti sprijini echipa favorita, care va avea oportunitatea de a castiga"Recomand spiritul antreprenorial oricarui tanar din Romania. Cred ca doar asa societatea noastra va evolua. Pentru mine, antreprenoriatul nu este o profesie, ci este un mindset pe care ar trebui sa-l aiba fiecare tanar, fie ca lucreaza intr-o companie, fie ca are propriul lui business, a declarat", a declarat Nicoleta Eftimiu, General Manager Coca-Cola Romania, despre acest proiect."Sunt 3 trend-uri la care ma uit pentru 2030: o crestere a vitezei de transport si a conectivitatii, o crestere a digitalizarii si, de asemenea, o crestere a personalizarii, de la medicina la sport, entertainment sau advertising. Asta o sa conduca la o lume poate un pic mai unita", spune si Ciprian Stanescu, Fondator Innovations for Tomorrow.- Descoperi idei de business care urmaresc tendintele de viitor;- Afli despre produsele si serviciile pe care le vei putea accesa in curand;- Sprijini echipe si idei care vor schimba viitorul Romaniei.din cadrul competitiei de idei de viitor Future Makers. Echipa cu cele mai multe voturi va castiga premiul publicului in valoare de 2.500 euro. Premiile juriului vor fi acordate la, precedata de a treia editie a conferintei Innovations for Tomorrow, unde experti internationali din 8 tari prezinta trendurile viitorului si implicatiile lor pentru Romania. Votul iti asigura si sansa unei invitatii la conferinta.- Intri pe www.futuremakers.ro - Vizualizezi videoclipurile echipelor pentru a afla mai multe despre viitor, dar si pentru a lua cea mai buna decizie.- Nu te grabi si mai treci o data prin ele.- Votezi echipa cu ideea cea mai inovativa, sustenabila sau pe care pur si simplu ai vrea sa o vezi transformata in afacere.Ofera votul tau de incredere echipei favorite si sprijina alaturi de noi un grup de tineri din toate colturile tarii orientati catre viitor, cu idei ambitioase si cu multa dorinta de munca.