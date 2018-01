Scaune directoriale - Prestigiu, autoritate si confort maxim de la Drimus.ro

Scaune directoriale - ce sunt?

Scaunul directorial actual va afecteaza munca?

Semne care arata ca este timpul sa va schimbati scaunul directorial

are sezutul tasat; spuma din interior este rupta sau foarte uzata?

da senzatia de scufundare atunci cand va asezati pe el?

se inclina intr-un mod ciudat sau face zgomot atunci cand va miscati pozitia?

nu va ofera confortul de care aveti nevoie pe tot parcursul zilei?

a inceput sa para uzat, decolorat, invechit si/ sau nu se mai potriveste cu decorul actual din birou?

Care este diferenta dintre scaune directoriale si scaune office?

Scaunele simple de birou au mai putine caracteristici ergonomice (de reglare).

Scaunele de birou sunt mai compacte comparativ cu cele directoriale.

Scaunele de birou sunt mai usor de manevrat.

Scaunele directoriale sunt proiectate pentru utilizare prelungita si sunt mai putin mobile.

Scaunele directoriale includ de obicei elemente de design mai formale - de exemplu cotiere din piele ecologica sau naturala.

Scaunele directoriale au de obicei spatarul mai mare.

Scaunele directoriale sunt in general mai robuste.

Scaunele directoriale sunt concepute pentru utilizare prelungita, statica.

Scaunele directoriale sunt in general mai scumpe.

Scaune directoriale si office - Mituri

Cum alegeti dintre un scaun office si unul directorial?

Buget. Probabil aveti o idee sau deja stiti sigur care este bugetul pentru dotarea si amenajarea biroului dumneavoastra. Scaunul directorial ar trebui sa ocupe printre primele pozitii pe lista, deoarece calitatea si stilul sau va pot influenta semnificativ sanatatea si productivitatea.

Utilizare. Scaunul pe care il doriti va fi folosit in mod intens, pe perioade lungi de timp? Utilizarea va fi semi-mobila - ca de exemplu deplasarea intre birourile colegilor si cel propriu? Acest lucru este foarte comun in birourile mici. Utilizatorul va lucra la un calculator/ laptop? Acest ultim element ar trebui sa determine ce fel de factori ergonomici ar trebui sa respecte scaunul potrivit.

Stil. Cat de important este aspectul estetic pentru dumneavoastra? Iata un factor decizional foarte raspandit in randul directorilor care doresc sa-si expuna pozitia de autoritate fata de angajati si clienti. Un scaun mare, impunator transmite incredere, putere si autoritate. Micile detalii adauga valoare unui business, iar scaunele directoriale nu se abat de la aceasta regula.

Scaune directoriale - cum sa-l alegeti pe cel potrivit?

Cum alegeti scaunul directorial? - 5 sfaturi utile

Ce reprezinta designul waterfall si de ce este important pentru sanatatea dumneavoastra?

Ce presupune designul tip cascada?

Scaune directoriale - Sa vorbim despre afacerea dumneavoastra!

Ziare.

com

Scaunele directoriale sunt concepute pentru cei care lucreaza cea mai mare parte a zilei intr-o pozitie statica: primesc multe informatii importante si confidentiale, trebuie sa ia decizii tinand cont de anumite predictii si analize, sa fie cat mai confortabil.Elementul estetic este cel care subliniaza tipul de scaun. Un model directorial este in general bine captusit, acoperit cu un material formal de calitate superioara. Este de asemenea mai robus si mai confortabil, punand accentul pe ideea ca un director petrece mult timp asezat la birou.Spatarul inalt este o caracteristica specifica scaunelor directoriale. Acest lucru permite sprijinul deplin pe tot parcursul zilei de lucru si minimizarea riscului de dezvoltare a durerilor lombare, de spate sau gat.Asadar scaunul directorial este conceput pentru utilizare statica. El este prevazut cu roti pentru semi-mobilitate si utilizare facila. Este simplu si comod sa impingi putin scaunul ca sa poti sa te asezi sau sa te ridici.Sunteti sigur ca in prezent folositi un scaun directorial de calitate cu suport ergonomic adecvat? Un scan executiv bun este mai mult decat pare la prima vedere. Ne referim la material, design ergonomic, standarde pentru asigurarea calitatii.Nu toate scaunele directoriale ofera in mod implicit performante inalte - multe sunt realizate din materiale ieftine din dorinta comerciantilor de a propune preturi foarte mici.Dar avand in vedere ca scaunele directoriale sunt folosite de managementul de top dintr-o firma, este esential ca ele sa reprezinte solutii confortabile si estetice optime.Directorii sunt cei care iau cele mai importante decizii dintr-o firma, iar faptul ca reusesc sa se simta confortabil chiar si dupa mai multe ore de lucru, se datoreaza adesea unui scaun directorial ergonomic de calitate superioara.Drimus va ofera o gama larga de scaune directoriale concepute ergonomic, fabricate prin tehnologii de ultima generatie, de catre ingineri si profesionisti inalt calificati.Realizate din materiale rezistente, conforme cu standardele de calitate in domeniu, scaunele directoriale oferite de Drimus depasesc limitele comune de confort si stil pe tot parcursul zilei.Un scaun directorial incomod nu va influenteaza doar productivitatea, ci duce la oboseala si agitatie, distragerea atentiei, disconfort, ineficienta. Prin urmare calitatea muncii si a vietii sunt afectate in mod drastic.Dar care sunt semnele care indica faptul ca este momentul sa schimbati scaunul pe care il utilizati?Daca raspunsul dumneavoastra este afirmativ la una din aceste intrebari, atunci cel mai probabil ar trebui sa investiti intr-un nou scaun directorial.In afara de diferentele evidente de pret, exista si cateva detalii intre cele doua tipuri de scaune.Asa cum anticipati deja, un scaun directorial are niste specificatii superioare. Dar asta nu inseamna ca este neaparat mai bun decat unul office. Ambele modele au aspecte si scopuri diferite.In principiu, diferentele dintre scaunele directoriale si cele office sunt urmatoarele:Este binecunoscut faptul ca in numeroase birouri ajung scaune directoriale in locul celor office si invers - directorii utilizeaza scaune simple de birou, pentru ca sunt mai ieftine.Aceasta logica este eronata pentru ca in general cu cat un scaun are caracteristici mai complexe si este mai bine conceput, cu atat el este mai bine adaptat pentru utilizare intensa, prelungita.De exemplu, intr-un birou exista persoane care folosesc scaunul foarte mult - receptionista, secretara, asistentul manager. Ei se aseaza si se ridica permanent (de) pe scaun pentru ca trebuie sa raspunda la telefon, sa ia documentele de la imprimanta, sa verifice laptopul, sa invite un client in birou etc.In schimb antreprenorul si directorul tind sa foloseasca mai putin scaunul - pentru ca petrec mult timp in salile de sedinta, primesc vizite in birou, verifica rapoarte si alte documente pe care le pregatesc ceilalti angajati.Interesant este ca dintre cele doua modele, scaunul office fiind utilizat mai intens va trebui inlocuit mai des.Scaune reglabile pe inaltime, posibilitatea de inclinare a spatarului, suport de brate, tetiera - toate acestea sunt lucruri extrem de utile pentru cei care vor folosi la un moment dat scaunul mai mult de o ora, fara intrerupere.Exista numeroase stiluri de scaune directoriale - dimensiuni, tapiterie, optiuni de reglare, culoare etc.Rasfoiti oferta de scaune office si directoriale pentru a gasi exemplarul care se potriveste cel mai bine preferintelor si nevoilor dumneavoastra.Este uimitor cat de mult poate sa influenteze aspectul si calitatea scaunului directorial atmosfera si specificul unui birou executiv. Din pacate inca exista multe persoane care nu-si dau seama ca un mobilier de inalta calitate le poate transforma radical spatiul de lucru.Mobilierul executiv, in speta scaunul directorial, vorbeste de la sine despre afacerea dumneavoastra. Clientii vor dori sa lucreze cu dumnevoastra pentru ca inspirati prosperitate, siguranta, confort, incredere.Nimic nu poate oferi biroului dumneavoastra un aspect unic deosebit decat un scaun directorial de buna calitate, bine conceput si care se potriveste intregului stil si design al biroului.Este extrem de inconfortabil sa stati pe un scaun la birou, mai ales pentru perioade lungi de timp. Dar scaunele directoriale au darul de a preveni complicatiile de sanatate care apar inevitabil din cauza unei posturi incorecte. In plus veti deveni mai productiv, pentru ca va veti simti mai confortabil.Scaunele directoriale reprezinta unul din cele mai importante elemente dintr-un birou executiv si prin urmare trebuie selectat cu atentie. Asta inseamna ca daca vreti sa reduceti in mod semnificativ problemele de oboseala, durerile de cap, durerile musculare si incordarea privirii - lucruri care apar de obicei atunci cand petrecem mult timp in fata calculatorului - este foarte important sa cautati cel mai bun scaun directorial.De obicei scaunele directoriale sunt fabricate din piele ecologica sau naturala, dar nu este o regula. Puteti gasi si modele din mesh sau stofa. Cele din piele au un aspect foarte elegant si formal, sunt usor de curatat, rezistente si confortabile. Cele din mesh asigura o buna respirabilitate.Este foarte important sa optati pentru un model ergonomic, care se poate regla cat mai mult pentru a se potrivi staturii dumneavoastra. Astfel, este indicat ca scaunul sa se poata inclina pe spate, sa se regleze pe inaltime, sa aiba suport pentru brate si eventual tetiera. Foarte multe scaune directoriale vin cu un design tip cascada pentru a sustine foarte bine spatele si pentru a reduce oboseala atunci cand utilizatorul sta asezat o perioada lunga de timp.Scaunul directorial trebuie sa aiba un spatar bine conturat si bine format pentru a se potrivi curburii naturale a coloanei vertebrale. In plus trebuie sa fie reglabil pentru a oferi confort si sprijin pentru spate.Din punct de vedere al adaptabilitatii, scaunul directorial trebuie sa permite reglarea pe inaltime pentru asigurarea maximului de confort si pentru sustinerea unei pozitii corecte. In acest mod scaunul se poate adapta la orice inaltime, tinand cont si de preferintele dumneavoastra. In plus diferite persoane pot folosi scaunul, in functie de statura.Avand in vedere ca pozitia corpului se schimba pe tot parcursul zilei, este recomandat sa achizitionati un scaun directorial care sa va permite sa faceti astfel de modificari cu usurinta. Apoi trebuie sa tineti cont si de greutatea scaunului, pentru ca unele dintre ele cantaresc destul de mult.Dar scaunul trebuie sa fie suficient de robust incat sa va sustina greutatea si suficient deusor incat sa se poate deplasa. Pentru mobilitate, un scaun bun trebuie sa fie prevazut cu role robuste pentru a fi usor de impins chiar si pe un covor gros.Stiati ca designul tip cascada reprezinta a doua caracteristica importanta a unui scaun directorial proiectat ergonomic? Scaunele ergonomice contribuie semnificativ la un stil de viata sanatos, in special pentru cei cu un stil de viata sedentar.Scaunele directoriale ergonomice ajuta la mentinerea unei pozitii adecvate prin caracteristicile tehnice specifice. Printre aceste trasaturi distinctive se remarca partea frontala a scaunului care este conceputa in forma de cascada. Este esentiala pentru toate scaunele proiectate ergonomic.In esenta este vorba despre o zona proeminenta de spuma pentru mentinerea elasticitatii naturale a coloanei si a sezutului. Designul scaunului se inclina usor in fata pentru a elibera presiunea care se pune pe coloana si pentru a imbunatati circulatia sangelui la nivelul picioarelor.O constructie tip waterfall permite de asemenea o distributie egala a greutatii si alaturi de suportul lombar asigura pozitia corecta a coloanei vertebrale.De ce este atat de important ca scaunul directorial sa fie prevazut cu design tip cascada?Datorita conturului si a pantei usoare, acest design amelioreaza presiunea din zona coapselor si a picioarelor.Majoritatea scaunelor directoriale premium concepute ergonomic au mecanism de inclinare multifunctionala si design tip cascada pentru confort sporit si pentru a impiedica alunecarea.Intr-un design tip cascada, marginile frontale sunt rotunjite, curbate asemenea unor stanci netezite de apa - pentru a sustine pefect soldurile. Prin urmare, denumirea de Waterfall design pe care o intalnim la scaunele directoriale premium deriva din designul unic al curbei formate la marginea frontala a scaunului.Transformati-va biroul intr-un spatiu de lucru de inalta performanta achizitionand un scaun directorial ergonomic care sa va ofera o experienta placuta si confortabila. Drimus este unul din cei mai mari distribuitori de mobila din Bucuresti si va ofera o mare varietate de scaune directoriale de cea mai buna calitate.Haideti sa vorbim despre afacerea dumneavoastra si despre modul in care scaunul directorial potrivit va poate ajuta sa creati sa transmiteti celorlalti imaginea pe care v-o doriti.Pentru oferta completa de scaune directoriale si consultanta in alegerea modelului potrivit ne puteti contacta chiar azi.