Sfaturi de leadership feminin de la 5 femei de cariera din Romania

1. Mariana Bradescu - Managing Partner PIATRAONLINE si Cofondator Rock Star Construct

2. Alexandra Olteanu - Director General All to Know

3. Silvia Gabor - Marketing & PR Manager XTB

4. Roxana Domnica, More Networking - Networker, Community Manager, Marketer, Blogger

5. Laura Iane - Director de Creatie pastel

Ziare.

com

Iata care au fost cele mai importante idei dezbatute in cadrul evenimentului si care sunt unele dintre cele mai utile sfaturi legate de leadership feminin:Chiar daca activeaza intr-un domeniu destinat barbatilor, Mariana se declara incantata de ceea ce face, reusind chiar sa aiba mult succes, atat pe plan professional, cat si personal, datorita spiritului organizatoric desavarsit.Pe langa organizare, Mariana Bradescu le indeamna pe femeile interesate de cariera sa fie intotdeauna informate in business-ul lor, sa noteze mereu ideile pe care le pot implementa si sa renunte la frici. Doar asa succesul in cariera si in viata este garantat.In plus, mentinerea entuziasmul si a fortei de munca sunt esentiale. Iar pentru asta antreprenoarea spune ca, printre altele, e nevoie de:- autoeducarea constanta, gandirea pozitiva, asumarea responsabilitatii, acceptarea feedback-ului.- sunt importante podcasts-urile, cartile de business, calatoriile si participarea la conferinte. Toate acestea te ridica si te ajuta sa-ti mentii obiectivele.Cand vine vorba despre leadership, trebuie sa ne gandim si la ascultare, care e importanta atat in business, cat si in viata personala.Asculta o persoana fara sa faci altceva in acel moment, spune Alexandra Olteanu. Orice persoana din viata ta are nevoie de atentie, sa fie ascultata. In plus, "oamenii care nu se asculta nu se pot cunoaste, iar oamenii care nu se cunosc, nu se pot intelege". E greu sa fii un lider bun daca nu ii asculti si nu ii cunosti pe ceilalti."Leadership intr-o nota personala" - a fost tema abordata de Silvia Gabor, specialist in Marketing si PR, in cadrul editiei a IX-a a conferintei Femei de Cariera.- Trezirea interesului fata de realitatea ignorata. Femeile lupta mai mult pentru a ajunge lideri.- Femeile reprezinta o sursa de inspiratie pentru leadership.- Societatea are nevoie de schimbare. Societatea poate profita de calitatile de leadership ale femeilor, cultivandu-le talentul.- Este nevoie de schimbare, deoarece femeile inca se lupta cu bariere de gen, de subiectivitate si obiectivitate, sunt in continuare discriminate."Abordarea feminina va imprima noi valente leadership-ului feminin", a concluzionat Silvia Gabor.1) Fii vizibil si accesibil. Share-uieste informatiile public, tine sesiuni de Q&A.2) Fii autentic online si offline. Arata si latura ta umana.3) Cunoaste-ti bine industria. Fii tot timpul la curent cu ceea ce face competitia.4) Invata sa faci networking in ambele sensuri.5) Mentine si intretine relatia cu contactele tale.6) Trebuie sa devii sursa valoroasa de resurse si informatii.7) Fa-ti un PUV (Promovare Unica de Valoare), slogan foarte bun.8) Recompenseaza, ofera. Este benefic pentru brand-ul tau. Investeste in reputatia personala."Daca as avea 6 ore sa dezvolt un business, as petrece 4 sa fac networking" - este sloganul Roxanei Domnica.- Atunci cand esti angajat, nu doar salariul conteaza, ci si directia pe care ti-o asumi.- Ofera si celorlalti din cunostintele sale si jobul tau va capata sens- Atunci cand construiesti o campanie de creatie, sa nu o faci doar pentru tine.- Sa nu te limitezi niciodata la job. Laura le indeamna pe femeile de cariera sa fie active si in afara jobului.Daca alegi antreprenorul, insa, vei avea nevoie de cunostinte privind promovarea afacerii. Pentru asta, nu rata conferintele care abordeaza aceasta tema. Pentru perioada imediat urmatoare iti recomandam conferinta Targetare si Campanii Eficiente.Detalii utile gasesti in pagina evenimentului Woman2Woman.ro organizeaza, incepand cu anul 2013, conferintele tematice menite sa ajute femeile sa evolueze si sa fie la curent cu domenii precum business, sanatate, parenting.Conferintele Woman2Woman.ro sunt dedicate cititoarelor noastre mai vechi sau mai noi si, in general, tuturor femeilor interesate de cariera, familie, sanatate si dezvoltare personala.Evenimentul Femei de cariera- Leadership feminin din 4 octombrie 2018 a fost sustinut de sponsorul principal PIATRAONLINE, sponsorii secundari: All To Know, Answear Romania, Cupio si SEOmark.ro, dar si de partenerii media: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin,, Comunicatedepresa.ro, LivePR, Fashion8, MORE Networking, Mujer, Portal Management, PR2Advertising.ro, Profitinfo, RisCo,