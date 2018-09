Spalatorii si curatatorii profesionale - Cat de mult conteaza calandrul profesional potrivit?

Ziare.

In functie de dimensiunea afacerii, determinata prin cantitatea de rufe spalate, categoria de materiale (bumbac, amestec, in etc), numarul de ture de lucru, un bun antreprenor va alege, la sfatul specialistilor, cel mai potrivit calandru.Acesta va trebui sa finiseze impecabil, rapid si cu cost competitiv, acea cantitate de rufe ce trebuie procesata, in conditii optime de alimentare, aerisire a spatiului e lucru, mana de lucru.Avand in vedere ca un calandru calca rufele spalate de 3-4 masini profesionale, reiese impactul acestui echipament profesional in eficeinta si profitabilitatea afacerii.Calandrele se impart in trei categorii:Acestea calca rufe care au fost in prealabil uscate in uscator si au o umiditate remanenta de circa 20 procente. Aceste calandre sunt recomandate pentru splatorii modeste, de mici dimensiuni, intrucat au o productivitate relativ mica.Nici calitatea finisajului nu va fi impecabila. Dispun de incalzire electrica si o latime utila de calcare de pana la 2 metri.Acestea sunt apte sa calce rufe fara utilizarea uscatorului, ci doar stoarse la turatie mare in masinile de spalat cu o umiditate remanenta de cca 50 procente. Se recomanda utilizarea acestui tip de calandre in spalatorii mici si mijlocii, intrucat ofera o productivitate medie si un grad superior de finisare a rufei calcate.Utilizatorul poate opta pentru alimentare cu gaz, electrica sau cu abur. Au latimea utila de pana la 3,2 metri. Ca accesorii pot fi utilate cu alimentator automat, impaturitor si stivuitor.Acestea sunt din categoria calandrelor industriale prin tehnologia chest, insemnand ca dispun de cuva semicilindrica incalzita. Calca de asemenea rufe scoase direct din masina de spalat, stoarse la o turatie superioara si cu o umiditate remanenta de 50 procente.Acest tip de calandre sunt utilziate in spalatorii de mari dimensiuni si confera productivitate superioara, finisare impecabila, la costuri eficiente. Pot fi cu alimentare electrica, cu gaz, cu ulei termic si cu abur. Latimea lor de calcare este de pana la 4,5 metri si poate fi utilat cu alimentator automat, impaturitor si stivuitor.Pentru a decide asupra modelului de calandru achizitionat, antreprenorul va lua in calcul fluxului de spalare/curatare, materialelor din care sunt confectionate bunurile ce urmeaza a fi spalate, numarul de schimbur de lucru, tipul alimentarii etc.SDS Group va propune o gama larga de echipamente de inalta calitate.Pentru mai multe detalii legate de echipamentele distribuite de SDS Group va rugam sa accesati site-ul www.sdsgroup.ro sau se ne puteti contacta la adresa de e-mail office@sdsgroup.ro