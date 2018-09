Succes peste asteptari la Textile Technology Show

Peste 250 de persoane au participat la cele doua conferinte - Textile Trends Conference si Fashion Connect - sustinute de speakeri de top din tara si strainatate.

Nume celebre precum Edouard Keller (reprezentantul CARLIN Paris, cea mai mare agentie de trenduri in fashion din lume), Roland Biemans (guru al printului digital pe textile), Mirela Bucovicean (fondatoarea Molecul F si Molecule PR), Andreea Buga (designer), Ioana Nicolescu (Code Noir Style), Irina Ditu si Cristi Stamatoiu (Vizualist), Giovanni Pizzamiglio (Epson Europe B.V.), Jakub Meisel (Polyone Rutland Uk), Beppe Quaglia (Italia), Alina Ursica (Business Development Manager Europe), Durga Charan (Regional Manager CGS Asia), Silviu Simiz (General Manager Simiz Fashion), Traian Luca (CEO Gemini CAD Systems), Alina Bistreanu (Director General LPP Romania), Ludmila Corlateanu (designer) au dezbatut teme de mare interes pentru mediul de afaceri.

Workshop-urile TTS organizate de Atelierele ILBAH pe toata perioada expozitiei au prezentat un foarte mare interes pentru cursanti - viitori antreprenori.

Organizata de EUROEXPO Fairs, expozitia desfasurata intre 13 si 15 septembrie la Romexpo-Bucuresti (pavilionul central) a inregistrat un succes peste asteptari:", declara"A fost un eveniment foarte bine venit, ca o ploaie dupa seceta. A fost o lipsa mare de evenimente in industria textila si n-am apucat sa ne vedem intre noi nici producatorii, nici dealerii, nici reprezentantii fabricilor. Pe toti i-am simtit foarte insetati sa ne vedem, sa povestim ce se intampla, cum se intampla, ce mai exista in aceasta industrie. A fost o initiativa reusita si, din ce mi-au transmis cei care au fabrici si incearca sa ramana in domeniul asta, am simti nevoia sa se mai repete. Pentru ca avem ce transmite, avem ce arata si putem da incredere (celor care au ramas pe baricade) ca mai exista viitor in aceasta industrie, in care s-au intamplat foarte multe in ultimii ani", a declarat", spuneEUROEXPO Fairs este organizatorul celor mai mari targuri si expozitii de business din Romania.Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarulexpozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor lider de piata ( Metal Show Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN Textile Technology Show) , compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.