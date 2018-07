Textile Technology Show, locul de intalnire al jucatorilor din industria textila

extinderea producatorilor romani de textile atat pe piata locala, cat si pe cea internationala;

convingerea ca industria textila se reinventeaza si datorita printului digital pe textile. Tendinta a schimbat modul in care designerii isi gandesc colectiile si a crescut numarul lansarilor anuale, datorita flexibilitatii oferite de tiparul digital.

Vino la TEXTILE TECHNOLOGY SHOW sa te intalnesti cu toata lumea buna din industria textila!

, unde vor avea loc demonstratii LIVE ale unora dintre cele mai noi masini de cusut, tesut si brodat, echipamente de imprimare digitala pe textile, masini pentru productia de textile si imbracaminte, parteneriate internationale, tehnologii inovatoare cu spectru larg de utilizare, inovatii in design, furnizori de materii prime, solutii si servicii pentru industria textila din regiune.Initiativa Euroexpo Fairs de a organiza un targ B2B dedicat industriei textile are la baza doua argumente importante:Pentru sustinerea lor, doua evenimente conexe - conferintelesi- vin sa completeze spectacolul inovatiilor cu dezbateri pe teme de actualitate in domeniu: cum atragem forta de munca, cum eficientizam productia cu ajutorul tehnologiei, industria textila in era robotizarii si a digitalizarii, impactul imprimarii digitale pe textile, tendinte in design.Industria textila se schimba, iar prezenta in numar mare a jucatorilor importanti din industria locala si internationala care si-au anuntat deja participarea la expozitie raspunde provocarii noastre de a schimba perceptia ca Romania ofera doar lohn (desi este al doilea mare angajator din industria textila a UE).EUROEXPO Fairs este cea mai mare companie privata din Romania, specializata in organizarea de targuri, expozitii si evenimente speciale.Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarul expozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor organizate ( Metal Show Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN Textile Technology Show ), compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.