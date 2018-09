Textile Technology Show, prima expozitie dedicata industriei textile din ultimii 10 ani, a luat startul la Bucuresti

EXCLUSIVITATE : CARLIN CREATIVE TREND BUREAU PARIS , cea mai mare agentie de trenduri pentru industria de fashion din lume, vine la premiera Textile Technology Show!

, cea mai mare agentie de trenduri pentru industria de fashion din lume, vine la premiera Textile Technology Show! INOVATII TEHNOLOGICE : masini de cusut, tesut, brodat si surfilat, echipamente de imprimare digitala pe textile, solutii si servicii pentru industria textila din regiune.

: masini de cusut, tesut, brodat si surfilat, echipamente de imprimare digitala pe textile, solutii si servicii pentru industria textila din regiune. PESTE 100 DE BRANDURI relevante pentru industrie vor fi reprezentate la expozitie.

relevante pentru industrie vor fi reprezentate la expozitie. TEXTILE TRENDS CONFERENCE : evenimentul la care vei afla care sunt tendintele si oportunitatile industriei textile si iti ofera ocazia sa te intalnesti cu designeri, presedinti de asociatii, lideri din industria textila, furnizori si distribuitori de echipamente!

: evenimentul la care vei afla care sunt tendintele si oportunitatile industriei textile si iti ofera ocazia sa te intalnesti cu designeri, presedinti de asociatii, lideri din industria textila, furnizori si distribuitori de echipamente! FASHION CONNECT - Conferinta "Dialog Textil" din cadrul TEXTILE TECHNOLOGY SHOW

- Conferinta "Dialog Textil" din cadrul TEXTILE TECHNOLOGY SHOW MARATON DE WORKSHOPURI, powered by Atelierele ILBAH, care se vor desfasura pe toata perioada expozitiei.

Participa la TEXTILE TECHNOLOGY SHOW, expozitia de tehnologie pentru Europa de Sud-Est!

Ziare.

com

Prima expozitie dedicata industriei textile dupa o absenta de 10 ani pe piata din Romania se desfasoara la Romexpo-Bucuresti, in pavilionul Central, intre 13 si 15 septembrie.Intrarea este libera, pe baza inregistrarii online sau la fata locului.Uite ce ti-am pregatit:Mai multe detalii, pe www.textilshow.ro Urmareste-ne si in social media: facebook.com/textiletechnologyshow.romania EUROEXPO Fairs este organizatorul celor mai mari targuri si expozitii de business din Romania.Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarulexpozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor lider de piata ( Metal Show Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN Textile Technology Show) , compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.