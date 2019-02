THC.ro, un nou jucator pe piata romaneasca de gazduire si servicii web

Ziare.

com

Interesant este ca firma din spatele acestui website recent lansat are experienta de 5 ani deja exact in acest domeniu, cu exact aceleasi servicii, insa intr-o abordare internationala: THCServers.com, deja un brand de succes prin prisma numarului mare de clienti si a acoperirii geografice globale - clienti din nu mai putin de 147 de tari!Acum, prin website-ul dedicat pietei romanesti, firma romaneasca THC Projects propune companiilor locale o oferta ce consta nu doar in servicii cu un raport calitate / pret excelent, ci si expertiza si experienta internationale, un pachet de mare valoare asadar pentru orice IMM sau orice corporatie cu activitate in tara noastra si nu numai."Pentru ca suntem romani si dorim sa sprijinim cat mai puternic initiativele de business din Romania, am pregatit oferte foarte atractive pentru orice firma din tara, indiferent ca este un IMM la inceput de drum sau o companie mare ce are nevoi complexe in domeniul web.Venim cu preturi prietenoase, dar in prim-plan punem performanta, priceperea echipei noastre de a selecta pentru clienti doar cele mai bune solutii. Promovam excelenta in domeniul web si ne asiguram ca oferim servicii complete, inclusiv suport tehnic non stop, simplu de accesat", explica reprezentantii thc.ro THC.ro a fost conceput astfel incat sa fie foarte simplu de utilizat de catre orice persoana, indiferent de gradul de competente in IT&C si utilizare web. Serviciile de hosting, domenii si toate celelalte din oferta pot fi accesate asadar inclusiv de antreprenori fara experienta in mediul online. Printre clientii targetati se numara magazine online, bloguri si portaluri web, website-uri de prezentare corporate si diverse alte proiecte pe internet."Misiunea THC.ro este de a crea cea mai buna experienta de gazduire si de a o imbunatati in mod constant. La nivel de echipa, avem in spate peste 16 ani de experienta in domeniul IT & design si dorim sa contribuim activ la dezvoltarea visurilor antrepenoriale din Romania.Fie ca achizitionam hardware now, software de ultima generatie sau ne optimizam competentele, tot timpul cautam sa fim mai buni! Utilizand tehnologie de ultima ora si avand un datacenter propriu, ne permitem sa furnizam gazduire rapida la preturi minime", a declarat Catalin Florica, CEO-ul THC Projects.Mediul online romanesc este intr-o continua dezvoltare in ultimii ani si se asteapta si mai departe un trend crescator, alimentat mai ales de dezvoltarea comertului electonic. Contextul este unul favorabil, in care creste puternic numarul de utilizatori finali de servicii web, iar pe de alta parte interactiunea acestora cu serviciile online este tot mai intensa.Astazi, o persoana activa, dinamica, moderna, se informeaza online, socializeaza online, face cumparaturi online , rezerva servicii turistice online, urmareste continut media online (inclusiv filme si seriale), utilizeaza servicii de internet banking etc. Implicit, intreg mediul de business se concentreaza tot mai mult in sfera internetului.