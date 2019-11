Un nou parteneriat pe piata locala: Euro Tehno aduce in tara produsele inovatoare marca Valco Melton

Ziare.

com

Prin intermediul acestei colaborari de renume, vor putea fi comercializate solutii performante ce integreaza o gama variata de echipamente cu adezivi profesionali catre mediul business din tara noastra.Firma Valco Melton a fost infiintata in anul 1952 sub denumirea de Valco Cincinnati Inc. si s-a adaptat rapid la nevoile pietei oferind clientilor cele mai bune solutii.In anul 2008, a intrat pe piata cu denumirea de Valco Melton, dupa ce a avut locfuziunea business-urilor Valco, Shure-Glue si Melton.In prezent, Valco Melton isi pune amprenta asupra mai multor sectoare, oferind servicii de packaging, de prelucrare a hartiei, a profilelor din lemn, PVC si aluminiu, dar si din sectorul auto.Gratie noului parteneriat, compania Euro Tehno ofera clientilor din Romania cea mai diversificata gama de echipamente de aplicare cu Hot Melt, utile intr-o varietate de domenii.Echipamentele cu Hot Melt va ajuta sa cresteti productivitatea prin reducerea timpului de impachetare, sa reduceti costurile prin evitarea defectelor de ambalare si pierderea adezivilor.Mai mult de atat, aceste aplicatii de top asigura control precis, sunt simplu de programat, ofera o pozitionare exacta a adezivului si sporesc siguranta.In acest mod, procesul de productie este mai eficient, mai rapid si mai putin costisitor.Echipamentele si sistemele de dispersie a adezivilor se pot folosi in urmatoarele domenii de activitate: bricolaj, tipografie, alimentar, auto, constructii, industrie textila, industrie electronica, transport, etc.Adezivii Hot Melt se vor dovedi extrem de utili in procesul de paletizare, pentru lipirea ambalajelor si a etichetelor de jur-imprejurul sticlelor din plastic si al cutiilor metalice.Acestia sunt usor de distribuit pe o varietate de suprafete, cum ar fi: plastic, aluminiu, cauciuc, sticla, hartie, placi ceramice si lemn., aflata de 5 ani pe piata, este importator unic in Romania si Republica Moldova al utilajelor si sistemelor speciale de ambalat SACMI PACKAGING SPA, al aracetilor si al adezivilor marca GIANCOL SPA si acum al echipamentelor de aplicat Hot Melt marca Valco Melton.Obiectivul companiei este sa ajute clientul sa aiba acces la tehnologii moderne, sa se diferentieze pe piata si sa fie in pas cu cerintele actuale si cele viitoare.