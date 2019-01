Workspace Studio, afaceri de 5,3 milioane euro in 2018, crestere 30%

Scaunele Herman Miller - motorul cresterii

Factorii care au contribuit la cresterea peste asteptari inregistrata in 2018 de Workspace Studio au fost interesul ridicat fata de scaunele Herman Miller, cresterea cererii de lucrari de constructii si amenajari interioare, alaturi de nevoia de eficientizare a spatiului si orientarea angajatorilor catre amenajari menite sa ii diferentieze pe piata muncii prin design si ergonomie.", spunePeste 80% dintre proiectele din 2018 au fost realizate pentru clienti din sectoarele IT si industrial, care pun accent pe ergonomie si sustenabilitatea mobilierului. Cel mai mare proiect al Workspace Studio in 2018 a fost in valoare de 850.000 euro.", a declarat Alexandru Horatiu Didea, Managing Partner al Workspace Studio.Investitia medie intr-un post de lucru amenajat de Workspace Studio in 2018 a fost de 1000 euro/angajat, incluzand scaunul, biroul si cota din spatii comune precum salile de sedinte, zonele de cooperare, conectare sau relaxare. Cele mai scumpe posturi de lucru vandute anul trecut au costat 8000 euro per angajat.", spune Horatiu Alexandru Didea.In 2018, Workspace Studio a devenit Authorized Accredited Partner al producatorului international de mobila de birou Herman Miller, cea mai inalta distinctie acordata unui partener, dupa ce din 2016 a fost unic Dealer Partner Herman Miller in Romania.Vanzarile de scaune ergonomice Herman Miller genereaza 30% din afacerile Workspace Studio. Scaunele Herman Miller sunt recunoscute in lume pentru calitate, ergonomie si garantia de 12 ani si sunt apreciate pentru inovatiile tehnologice pe care le propun.", a adaugat reprezentantul Workspace Studio.In 2018, Workspace Studio a vandut peste 3600 de scaune Herman Miller in Romania, cele mai populare modele fiind Sayl, Aeron si Mirra.Pentru acest an, Workspace Studio prognozeaza o crestere de 10% fata de 2018 si o cifra de afaceri de aproape 6 milioane de euro, in care ponderea Herman Miller va ramane in jurul a 30%.Workspace Studio este integrator de solutii de fitout si distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si unic Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Solutiile propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design human-centric, Workspace Studio este Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor.Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume. Aceasta abordare a designului face ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii ergonomice strategice.Produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.