75 de romani din nord-estul tarii isi vor deschide afaceri fara sa puna un ban din buzunar

Se pot inscrie la cursurile de educatie manageriala din cadrul proiectului persoane care locuiesc in regiunea Nord-Vest a Romaniei, adica din judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj. Jumatate dintre cei 600 de cursanti acceptati in program vor fi someri.Dupa ce vor invata management, cursantii vor intocmi planuri de afaceri. In baza acestora, vor fi selectate 75 de persoane care vor primi cate 160.000 lei, bani pe care ii vor folosi pentru a-si pune pe picioare propria afacere de tip start-up.Membrii CNIPMMR estimeaza ca, prin deschiderea acestor afaceri, in nord-estul tarii se vor crea 150 locuri de munca.G.K.