Ce tipuri de afacere poti deschide prin programul Start-up Nation cu o incadrare in bugetul de 200.000 de lei?

Masina de scos pete cu vacuum;

Masina de spalat rufe cu turatie mare de stoarcere de 6 kg;

Uscator de rufe electric de 6 kg;

Masina de spalat rufe cu turatie mare de stoarcere de 18-20 kg;

Uscator de rufe de 15,5-19,4 kg;

Doua sisteme de dozare eficienta a detergentului (pentru a reduce costurile cu consumabilele);

O masa de calcat special apentru Wet Cleaning cu boiler incorporat;

Masina de ambalat;

Conveyor;

Trei carucioare pentru transport si depozitare;

Patru standere profesionale.

Cernator faina cu o capacitate de aproximativ 100 kg/5 minute si cu dispozitiv de retinere particule metalice pentru a evita patrunderea diferitelor impuritati in aluat;

Malaxor de 40-50 kg, pentru procesarea aluatului;

Masina de intins si rulat coca (masina de facut fitile sau grisine) cu o capacitate de 25-50 kg;

Mese din inox pentru prepararea covrigilor;

Spatiu frigorific pentru pastrarea diferitelor alimente necesare in prepararea covrigilor (daca vorbim de o covrigarie care produce covrigi cu cascaval, ciocolata, covridog, etc este necesara pastrarea la rece a umpluturilor):

Dulap frigorific refrigerare de 670 litri;

Masa frigorifica congelare;

Oparitor pentru oparirea aluatului inainte de a fi pus la cuptor;

Cuptor electric cu banda.

Suma de 200.000 de lei este nerambursabila si reprezinta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Mai exact, statul nu mai cere antreprenorului sa suporte o parte din investitie la deschiderea unei noi companii. Prin acest progam de dezvoltare Start-up Nation iti poti deschide: spalatorii (myLaundry, lagoon), spalatorie masini, covrigarie, patiserie, restaurant de dimensiuni mici, shaormerie. O idee buna de afacere este deschiderea unei spalatorii (myLaundry, lagoon), de exemplu, pentru o curatatorie ecologica ce foloseste sistemul, veti avea nevoie de urmatoarele echipamente: In cazul deschiderii unei, echipamentele necesare sunt alese in functie de numarul boxelor de spalare, pentru o spalatorie cu 3 boxe aveti nevoie de 2 aparate de spalat cu jet de presiune apa, 1 aparat jet apa rece, 2 aspiratoare praf si lichide, 1 aparat spalat cu injectie extractie pentru spalat interior, sistem de spumare, compresor minim 6 bar. Pentru a dota o sunt necesare urmatoarele echipamente care variaza in functie de cantitatea de covrigi pe care va propuneti sa o realizati zilnic: Spre exemplu, pentru o, va propunem urmatoarele echipamente, care sa se incadreze in bugetul oferit de programul Start-up Nation: malaxor aluat, masina de foietaj, dospitor, cuptor tip tunel cu banda, aparat clatite, cuptor pentru patisserie, masa frigorifica refrigerare cu 3 usi, masina cuburi de gheata, masina de spalat vase mari, echipamente neutre si tavi de patiserie. Pentru un va recomandam: o masina de curatat cartofi, o masina de feliat legume, un mixer manual, o marmite cu incalzire indirecta, o masina de gatit cu 4 ochiuri si cuptor, un cuptor gastronomic cu 12 tavi, o vitrina verticale refrigerate, un dulap frigorific de refrigerare, o masina de spalat vase undercounter, o hota de perete, un sterilizator de cutite cu raze ultraviolet, echipamente neutre, precum si accesorii pentru bucatarie (oale, salatiere, tigai, strecuratoare, linguri servire, polonice, palete, spatule, razatoare, farfurii, boluri si tacamuri). Pentru a deschide o afacere de tip aveti nevoie in primul rand de un aparat shaorma si kebab si de un cutit special din otel pentru shaorma si kebab. De asemenea, mai aveti nevoie de urmatoarele utilaje pentru fast-food: friteuze, saladete cu baza refirgerata, mese, echipamente frigorifice, lavoare, hote si vitrine pentru bauturi.