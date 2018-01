Doi canadieni isi inchid restaurantul din Cluj din cauza schimbarilor fiscale: Pun in incurcatura multe afaceri mici

Ziare.

com

Oliver Ryffel are 40 de ani, a venit din provincia Alberta (Canada) si s-a stabilit la Cluj-Napoca in 2013, iar in vara anului 2014, impreuna cu un prieten, a deschis un restaurant in centrul orasului. Localul are 8 angajati si a functionat pana acum ca o mica afacere pe care asociatii canadieni vor sa o inchida peste cateva zile."Am venit prima data in Romania in 2006, fiind curios cum arata o tara est-europeana. Am fost la Sibiu si Bucuresti, mi-a placut tara foarte mult, am revenit, in 2009, la Cluj-Napoca, oras in care m-am simtit ca acasa si unde ma gandeam ca as putea locui. M-am stabilit aici in 2013, iar in iulie 2014 am deschis impreuna cu un prieten de asemenea din Canada, iar ulterior ni s-a alaturat si un roman, un restaurant in centrul orasului, cu preparate internationale si din bucataria canadiana, produsele proaspete provenind de pe piata locala.Am functionat pana acum, ne-am format o clientela, credeam ca mergem in directia buna, spre o crestere dar, din pacate,, printre care si pe noi. De la 1 ianuarie 2018 au aparut alte schimbari, mult mai brutale, care din pacate ne impiedica sa ne continuam activitatea, astfel ca am decis sa inchidem afacerea", a declarat Rydell pentru Mediafax.Potrivit acestuia, la inceput restaurantul parea o afacere care se putea conduce dar, pe parcurs, a devenit din ce in ce mai greu din cauza suprafiscalitatii.Rydell a reclamat taxele care trebuiau platite pentru local, care nu se bazeaza pe profitul inregistrat sau pe venituri, ci pe suprafata si pe locul unde este amplasat, ceea ce a insemnat costuri suplimentare de achitat."A fost o lovitura dura pentru noi si nu am putut plati, am negociat o esalonare cu ANAF pentru sase luni, aveam de plata peste 2.000 de lei doar pentru asta. Mai este o noua taxa care trebuie platita in plus pentru angajatii part-time, cum sunt majoritatea ai nostri, ceea ce inseamna alte 3.000 de lei in plus pe luna. Nu poti suporta la nesfarsit aceste taxari suplimentare care iti ruineaza afacerea. Numai in aceasta luna avem de platit taxe suplimentare de peste 7.000 de lei ceea ce este foarte mult pentru o mica afacere cum este a noastra, aproape echivalentul chiriei.. Am constatat o lipsa de predictibilitate in ceea ce priveste fiscalitatea, in fiecare an aparea ceva in plus de la Guvern. Este foarte greu, iti faci un plan de afaceri si nu stii ce te asteapta, este stresant, este foarte greu sa il respecti. Sunt dezamagit de aceste masuri guvernamentale", a explicat canadianul.Localul din centrul Clujului, cu peste 50 de locuri, are 8 angajati care vor trebui sa isi caute de lucru in alta parte, iar asociatii trebuie sa se reorienteze dupa experienta de antreprenori."Eu voi ramane aici la Cluj, unde m-am si casatorit, dar nu ma voi mai lansa in afaceri, imi voi cauta un loc de munca unde sa lucrez pentru cineva, pentru ca dupa stresul de a conduce o afacere si a avea grija de angajati simt ca am nevoie de altceva. Eu sunt un om cinstit si nu am dorit sa conduc altfel afacerea in acest domeniu, sa gasesc portite pentru a nu plati taxele", a mentionat Oliver Rydell.Acesta a precizat ca, spre deosebire de Romania, in Canada, daca ai o mica afacere si nu faci profit, nu trebuie sa platesti taxe."O afacere mica este ca o samanta plantata care trebuie ingrijita pentru a creste, dar aici se procedeaza altfel, astfel ca rezultatul este esecul afacerii, si asta nu din vina ta ca investitor", a conchis Rydell.Restaurantul canadienilor se va inchide in 31 ianuarie 2018.