Mii de romani risca sa ramana, chiar azi, fara PFA-uri sau intreprinderi individuale. Te numeri printre ei? Iata cum poti afla!

Ziare.

com

Motivul: fara sa-i anunte asa cum ar fi trebuit, statul a inceput sa le desfiinteze oamenilor parte dintre formele juridice de organizare a afacerilor, impingandu-i in ilegalitate.La Oficiul National al Registrului Comertului se inregistreaza, de regula, ca PFA sau detinatori de intreprinderi individuale (II) acei romani care au nevoie de un cadru legal pentru a-si practica meseria pe cont propriu sau pentru a desfasura mici afaceri.In 2016, Parlamentul a adoptat Legea 218/2016 , al carei scop declarat era sa le usureze oamenilor sarcina de a se inregistra ca PFA si II. Prin respectivul act normativ, statul a stabilit, insa, si ca o intreprindere individuala poate desfasura cel mult 10 tipuri de activitati (indicate prin coduri CAEN diferite), in vreme ce PFA poate desfasura cel mult 5 tipuri de activitati.Legea mai prevede ca - pana pe data de 17 ianuarie 2019 - romanii care au deja intreprinderi individuale sau PFA-uri cu mai multe domenii de activitate trebuie sa mearga la Registrul Comertului si sa reduca numarul de coduri CAEN. In caz contrar, intreprinderea individuala sau PFA urmau sa fie radiate din oficiu.ONRC a postat pe site-ul sau lista cu toate cele 23.703 de PFA-uri si 9.644 intreprinderi individuale care riscau radierea din oficiu si a extins pana pe 18 martie 2019 termenul de revizuire a numarului de coduri CAEN. Dupa expirarea acestui nou termen, au inceput radierile.In consecinta, dupa cum presa a relatat deja , multi mici intreprinzatori care nu intrasera pe site-ul ONRC s-au trezit, la inceputul lunii aprilie, cu intreprinderile radiate.Pentru oamenii respectivi, situatia era dramatica, in conditiile in care nu isi mai puteau vinde legal produsele, nu mai puteau presta servicii si nici nu isi mai puteau plati colaboratorii.Ba mai mult, orice intreprinzator ajuns, pe neasteptate, intr-o astfel de situatie risca sa aiba chiar probleme penale, a explicat pentrupresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu., a declarat Florin Jianu.Din pacate, in loc sa desfasoare macar in al doisprezecelea ceas o ampla campanie de informare, pana la acest moment, nicio autoritate a statului n-a facut nimic in plus pentru a-l lamuri pe micul intreprinzator cu privire la obligatiile sale, in loc sa-l impinga in ilegalitate., a mai declarat pentru Ziare.com Florin Jianu.Nu stim, insa, cu siguranta, care dintre intreprinderi si PFA-uri au fost deja radiate si nici in cazul caror astfel de forme de organizare procedura e deja in curs. In consecinta, singura modalitate a unui intreprinzator de a afla daca procedura a inceput si in cazul sau este sa acceseze site-ul ONRC, sa vada daca se afla pe lista cu entitati juridice vizate de radiere si apoi sa ia legatura cu institutia pentru a-si rezolva problema cat mai repede.a solicitat in scris de la ONRC detalii complete cu privire la situatia radierilor si a modului in care au fost informati intreprinzatorii cu privire la obligatia de a-si reduce numarul de coduri CAEN. Pe masura ce institutia ne va oferi informatiile, vi le vom pune la dispozitie.