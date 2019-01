8 experti discuta despre eCommerce in 2019 la Gomag MeetUp Bucuresti pe 30 ianuarie

Ce este Gomag MeetUp Bucuresti?

Care e programul evenimentului?

Despre organizatori

Tema evenimentului este dedicata strategiilor de eCommerce in 2019 si include 3 panel-uri in care vor prezenta 8 oameni de afaceri, specialisti in marketing si optimizarea ratei de conversie, pe parcursul a 3 ore. Gomag MeetUp Bucuresti este un eveniment gratuit insa numarul locurilor disponibile este limitat la 200 de persoane.Ai o afacere online, ti-ai propus sa iti deschizi un magazin online in 2019 sau esti interesat de cele mai performante strategii de crestere pentru noul an? Inscrie-te gratuit pe pagina evenimentului pana cel tarziu pe 29 ianuarie!Seria de evenimente Gomag MeetUp a inceput de anul trecut ca un punct de intalnire pentru clientii platformei Gomag, a partenerilor acesteia dar si pentru cei interesati sa isi faca sau sa dezvolte un magazin online.Pe langa discutiile intre participanti, schimb de experiente si sfaturi, echipa Gomag a adus si experti in eCommerce care sa raspunda la intrebari si sa prezinte date si strategii testate care sa ii ajute pe cei prezenti la aceste evenimente.In 30 ianuarie, noua editie Gomag MeetUp Bucuresti va continua cu un format putin diferit din moment ce va include 3 panel-uri specifice, a cate o ora fiecare, dar si 8 speakeri cu arii diverse de specialitate.Gomag MeetUp incepe de la ora 18:00 cu un panel dedicat operatiunilor de logistica in eCommerce, in care vor vorbi Mircea Capatina (Co-fondator Smart Bill) si Bogdan Colceriu (CEO Frisbo E-fulfillment).Cu totii stim ca logistica reprezinta una dintre cele mai coplesitoare griji ale unui proprietar de business, in mod continuu. Mai mult de atat, cand stii cate lucruri trebuie sa ai in vedere inainte de a alege solutia potrivita pentru afacerea ta, e greu sa iei o decizie.Mircea Capatina si Bogdan Colceriu, completati de moderatorul si gazda evenimentului Cosmin Daraban (CEO Gomag) vor incerca sa iti ofere sfaturi obiective si solutii pentru problemele sau cerintele propriei tale afaceri si iti vor raspunde la intrebari.Evenimentul continua cu un panel de marketing, in care vor prezenta Maria Caciur (Head of managed services Omniconvert) si Rares Banescu (CEO Retargeting.BIZ).Se va discuta atat despre optimizarea ratei de conversie in contextul atingerii obiectivelor de business pentru 2019 dar si reclame PPC programatice, rezultate testate si cele mai recomandate strategii pentru noul an.Cel de-al treilea si ultimul panel al Gomag MeetUp Bucuresti este dedicat povestilor a 3 clienti Gomag, Laura Sardescu (Co-founder NeaKaisa), Victor Urda (Antreprenor) si Alexandru Stoinea (Managing Partner AutoHut).Acestia vor impartasi sfaturi din experienta lor si vor raspunde la intrebarile participantilor ce vor sa se inspire direct de la cei care vand online deja, zi de zi, pe piata din Romania. Gomag MeetUp Bucuresti este gazduit si moderat de Cosmin Daraban si 3 reprezentanti din echipa Gomag, pregatiti sa raspunda la intrebarile si nelamuririle participantilor.Vrei sa inveti direct de la 8 oameni de afaceri cu experienta pe piata online din Romania? Inscrie-te gratuit la Gomag MeetUp Bucuresti cat mai repede, numarul locurilor este limitat!In spatele cortinei se afla echipa Gomag, creatorii platformei eCommerce Gomag si agentiei SilkWeb. Gomag este o platforma eCommerce de tip SaaS, ce poate fi inchiriata pe baza unui abonament si pe care se dezvolta peste 650 de magazine online, din diferite nise.Platforma se diferentiaza de concurenta prin functionalitati in premiera pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page drag & drop, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si +100 de aplicatii presetate.