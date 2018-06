95 de magazine online participa in Competitia GPeC 2018

Competitia GPeC - de 13 ani in sprijinul dezvoltarii magazinelor online

Dupa inscriere (taxa de inscriere variaza intre 299 si 659 euro in functie de pachetul de beneficii ales), magazinul este analizat din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare si al bunelor practici in e-commerce;

Echipa GPeC trimite un raport de evaluare cu toate recomandarile necesare pentru ca standardele legale si bunele practici (toate fiind criterii de preselectie) sa poata fi indeplinite;

Odata ce acestea sunt respectate, magazinul primeste acceptul in Competitia GPeC si marca TRUSTED.ro care demonstreaza consumatorilor finali ca magazinul este de incredere (in acest moment, peste 200 de magazine online romanesti sunt atestate de TRUSTED.ro);

Ulterior, magazinul online intra in prima etapa de auditare cu peste 200 de criterii esentiale pentru orice business online: Design, Usability, Customer Experience, SEO, Securitate, Mobile, E-Mail Marketng, Social Media - toate sunt evaluate de catre un juriu format din 25 de specialisti in domeniu;

Dupa prima evaluare, magazinul primeste raportul de audit. Are timp sa il studieze si sa il discute fata in fata cu evaluatorii in cadrul Intalnirilor Consultative GPeC pentru a primi recomandari avizate despre cum isi poate imbunatati afacerea;

In urma Intalnirilor Consultative GPeC, magazinul online are 2 (doua) luni la dispozitie sa implementeze recomandarile juriului GPeC. Competitia GPeC ii ofera posibilitatea de a implementa recomandarile specialistilor in timp real;

Mai apoi, magazinul online intra in etapa finala de jurizare GPeC: este analizat din nou prin cele peste 200 de criterii, este urmarita evolutia lui si i se acorda ultimele note si recomandari;

Din nou, are posibilitatea de a dezbate fata in fata si de a primi recomandari de la juriul GPeC;

La final, media notelor obtinute din prima si din a doua etapa de evaluare, va fi cea care desemneaza castigatorii in urma Competitiei GPeC - laureati in cadrul Galei Premiilor eCommerce (noiembrie 2018) .

Juriul Competitiei GPeC

Pana pe 27 iunie acestea au trecut prin prima etapa de auditare, fiind evaluate de 25 de experti in e-commerce si marketing online prin peste 200 de criterii de jurizare.Pe 10 iulie au loc, la Bucuresti, Intalnirile Consultative GPeC dintre reprezentantii magazinelor online si juriul GPeC pentru detalii si lamuriri asupra primului raport de evaluare.In cei 13 ani de la lansare, peste 1.100 de magazine online au participat in Competitia GPeC pentru a le fi analizata prezenta online, dar si pentru a se pune in acord cu legislatia in vigoare si cu bunele practici in e-commerce.Fiecare magazin online inscris in Competitia GPeC este analizat in detaliu prin peste 200 de criterii de evaluare din punct de vedere: Design, Usability, Customer Experience, SEO, Securitate, adaptare la device-urile mobile, E-Mail Marketing, continut si prezenta in Social Media.Inainte de a trece prin cele peste 200 de criterii, fiecare magazin trebuie sa indeplineasca cerintele legislative si bunele practici in e-commerce in asa fel incat consumatorii finali sa aiba parte de experiente de cumparare placute si, astfel, intreaga piata de comert electronic din Romania sa creasca.