A mai ramas doar o zi pana la Conferinta de Comert Electronic TeCOMM

Structura evenimentului

Ziua I - Conferinta plenara (prezentari ample, dezbateri concrete, subiecte inedite)

Ziua II - Workshopuri (accentul cade pe interactiuni multiple, intrebari concrete, activitati educationale desfasurate in 4 sali)

Masterclass intensiv cu Tim Ash - 4 ore de continut intensiv ce se axeaza pe subiecte precum: cum sa obtii feedback de la clienti, cum sa eviti greselile, dar si ce il indeamna pe consumator sa achizitioneze si are loc in prima parte a zilei;

- 4 ore de continut intensiv ce se axeaza pe subiecte precum: cum sa obtii feedback de la clienti, cum sa eviti greselile, dar si ce il indeamna pe consumator sa achizitioneze si are loc in prima parte a zilei; Cross Border Forum : tips&tricks despre cum iti poti duce afacerea la urmatorul nivel, atat pe plan international cat si national;

: tips&tricks despre cum iti poti duce afacerea la urmatorul nivel, atat pe plan international cat si national; Markday Nivel Mediu - Avansati - workshopul dedicat marketerilor care vor sa eficientizeze campaniile de marketing;

- workshopul dedicat marketerilor care vor sa eficientizeze campaniile de marketing; Markday Nivel Incepator - Mediu - daca esti incepator in marketing si vrei sa afli care sunt principalele metode de promovare, dar si cum sa imbini offline-ul cu online-ul, trebuie sa participi in cadrul acestei sectiuni;

Prezentari pe scena TeCOMM

Kiril Dinov (Chief Business Development Officer, Retargeting.Biz) - Cum poti sa cresti rata de conversie atat a vizitatorilor cat si a clientilor existenti ai magazinului tau online: cresterea profitului cat si ROI-ul generat cu Retargeting.biz

Rares Banescu (Founder & CEO, Retargeting.Biz) - Inteligenta Artificiala la comanda ta

Ilya Kretov (General Manager, Russia and Emerging Europe, eBay) - Cum sa te extinzi la nivel international si sa faci export

Marcin Misztal (Head of Channel Partnerships Development CEE Google Marketing Solutions) - Marketing in era asistentei

Dinesh Daphale (EMEA Cash Mgmt. Product and Sales Head, Citi Commercial Bank) - Eficientizarea operatiunilor financiare pentru magazinele online

Ziare.

com

7 si 8 martie devin zilele eCommerce-ului in Bucuresti la Radisson Blu Hotel***** unde peste 350 participanti vor lua parte la +20 prezentari, purtate pe 4 scene in cadrul Conferintei Plenare si a Workshop-urilor TeCOMM.Timp de doua zile, profesionistii din eCommerce se reunesc pentru a dezbate subiecte actuale, sa identifice problemele din industria de comert electronic si sa ofere solutii personalizate si eficiente.Intre 7 si 8 martie, Bucuresti devine punctul de intalnire al profesionistilor din eCommerce ce vin sa afle ultimele noutati in materie de digitalizare, inteligenta artificiala si strategii de marketing.Cei mai mari jucatori de pe piata din eCommerce din lume vin la TeCOMM sa imparta din know-how-ul dobandit prin intermediul strategiilor aplicate, a provocarilor intampinate si nu in ultimul rand, a experientei dobandita in urma anilor de activitate.Tematicile de actualitate vor fi purtate de reprezentantii companiilor premium precum eBay, Site Tunners, Google, eMAG, C-Solution, Liquidity Services, Holition, DHL sau NETOPIA Romania.In 8 martie, evenimentul TeCOMM powered by Retargeting.biz va include: Marius Costin , Country Manager PayU Romania, expertul numarul unu in platile online vine pe 8 martie la TeCOMM unde va discuta in cadrul sectiunii Cross Border Forum despre PayU Your ticket to anywhere.Marius este o persona cu un spirit de echipa bine dezvoltat avand peste 13 ani de experienta in pozitii de management.Pe scena TeCOMM, alaturi de Marius Costin mai urrca si speakeri precum:TeCOMM este evenimentul premium de comert electronic ce se desfasoara anual in Cluj-Napoca si Bucuresti si inglobeaza o comunitate de peste 3000 proprietari ai magazinelor online si profesionisti in eCommerce.Mai multe detalii: www.bucharest.tecomm.ro Companiile care sprijina si contribuie la industria de eCommerce sunt:Powered by: Retargeting.bizPremium Partener: Citi BankOfficial Car: MidocarPartners: DHL, eMag Marketplace, C-Solution, PayU, proClick, ContentSpeed, Moloso, Frisbo, iAgency, Baboon, DWF, ContextLogic, Champollion, Magnetic Promo, Magnolia, Orange Tree, Invox, Mindshop, WISHRecommended Payment Processor: Netopia mobilPaySupported by: Mready, MxHost, Profitshare, Conectoo, Gomag, Online Mastery, Caracteristic, Netlogiq, Brand Mentions, Cognitive SEO, Mobila DalinExibitors: Customsoft, Logiq Design, Logea, Btmic, Inovo, Started Agency.