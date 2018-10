Afla acum secretele din spatele afacerilor online!

1. Asigurarea performantei si continuitatii

2. Inregistrarea domeniului

3. Licentele si certificatele de functionare

Ziare.

com

Mai mult decat atat, in spatele dezvoltarii unei platforme online, exista anumite tehnici care sunt menite sa asigure succesul si buna functionare a site-ului.Daca iti doresti ca totul sa mearga ca la carte si sa nu intampini probleme in ceea ce priveste buna functionare a platformei tale online, ar trebui sa apelezi la un serviciu de colocare server , bine cunoscut si primordial pentru toti utilizatorii si dezvoltatorii web, dar si pentru detinatorii de site-uri dedicate business-ului in mediul online.Ce inseamna mai exact procedura de colocare la server? Acest proces semnifica "gazduirea" unei platforme online in baza unui server, in scopul obtinerii unor servicii web de o calitate superioara, dar si a protectiei impotriva atacurilor de nivel informatic a platformelor ce analizeaza traficul la nivel de "packet", precum DDos si Flood.Pe termen lung, aceasta investitie se va dovedi a fi extrem de avantajosa, mai ales ca exista posibilitatea de a te deconecta de la server sau de a intrerupe serviciul de care beneficiezi momentan.De asemenea, o alta procedura avantajoasa legata de acest segment, este reprezentata de hosting , ce prin gazduirea web cu ajutorul unor servere puternice, foloseste un mediu de stocare de sistemul SSD. Totodata, exista posibilitatea de a migra gratuit site-ul respectiv de la un furnizor la altul.Majoritatea business-urilor sau platformelor individuale care acum au ajuns la un nivel destul de inalt, facandu-se cunoscute chiar si la nivel mondial, au inceput prin a intra in mediul online, sub forma de continut de blog sau site de produs cu ajutorul platformelor gratuite.La momentul respectiv, aceasta solutie parea destul de benefica si promitatoare, insa, in timp, pe masura ce tehnologia a evoluat, si asteptarile consumatorilor s-au ridicat la un nivel mult mai inalt.Acesta a fost motivul pentru care, necesitatea de a fi implementa o platforma cat mai bine organizata si care sa inspire incredere, credibilitate a facut o mare diferenta intre diferitele site-uri, bloguri si platforme, ducandu-le pe cele mai multe dintre ele la un nivel mult mai inalt.Spre exemplu, un domeniu ".ro" sau ".com" reprezinta, in ochii celor care urmaresc site-urile online un fundament, o temelie bazata pe incredere si confidentialitate, in timp ce o platforma gratuita, de tipul "wordpress" poate induce ideea de nesiguranta, neincredere.Daca iti doresti sa te bucuri de credibilitate, cel mai bine ar fi sa optezi de la inceput pentru un domeniu major, chiar daca este contracost sau sa faci transferul catre o astfel de platforma.Pe termen lung, vei vedea ca aceasta strategie este mult mai benefica si avantajoasa din toate punctele de vedere.Un alt aspect demn de luat in considerare, mai ales daca iti doresti sa te bucuri de un business online de succes este achizitionarea licentelor si a certificatelor necesare stabilirii sigurantei, protectiei site-ului tau, dar si buna functionare a acestuia.Un certificat SSL reprezinta, in prezent, unul dintre cele mai folosite standarde la nivel industrial de catre posesorii platformelor online din lumea intreaga.Un astfel de certificat este benefic pentru protejarea datelor personale si ale comunicarii la nivel intern, ce sunt transmise in online prin intermediul site-urilor web.Acestea sunt doar 3 dintre cele mai importante secrete ce stau la baza unui blog, a unui magazin online sau oricarei alte platforme ce poate reprezenta un business la nivel de firma sau la nivel de persoana fizica. Tu le cunosteai pana acum?