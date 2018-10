Afla de la experti cum sa-ti promovezi afacerea

Care sunt avantajele participarii la aceasta conferinta?

Aceasta este a patra editie a conferintei, iar de aceasta data speakerii participanti vor pune accent pe modalitati de promovare si crestere a afacerilor, prin tintirea corecta a publicului tinta. De asemenea, vei putea afla de la oameni cu experienta ce functioneaza si ce nu in marketing si promovare.Pe langa faptul ca vei avea ocazia sa inveti foarte multe lucruri despre promovarea online si despre afaceri, aceasta conferinta iti ofera si o muiltime alte beneficii.* Vei putea afla care sunt cele mai eficiente campanii de promovare* Vei avea exemple practice de oameni care chiar au reusit in business-uri online si nu numai* Vei cunoaste speakeri gata sa iti raspunda la intrebari* Vei invata ce inseamna GDPR, cum influenteaza campaniile de promovare* Vei avea o ocazie extraordinara sa iti cresti reteaua de contacte, la pauza de networking de la conferinta.La conferinta vei avea ocazia sa o cunosti si pe. Vei putea sa ii pui intrebari si sa afli din experienta ei ce inseamna targetarea si cu ce te ajuta aceasta la cresterea afacerii tale. Raluca Radu este o femeie de business cu o experienta impresionanta in zona e-commerce si marketing online. Este fondatoarea companiei MTH Digital , companie specializata pe marketing digital de performanta, dar reprezinta si Answear Romania in calitate de Country Manager.De asemenea, Raluca este lector si consultant in zona de strategie online si cofondator GPeC - cel mai important eveniment national din aria e-commerce.Pe langa Raluca, la conferinta "Targetare si Campanii Eficiente" vor fi prezenti si alti speakeri experti in domeniul online. Astfel, vei avea ocazia perfecta sa compari performantele lor si sa vezi ce metode functioneaza pentru tine.Vrei sa inveti cum sa-ti cresti rapid si sigur afacerea? Participa si tu la conferinta. Inscrie-te cu ajutorul formularului ce il gasesti pe pagina conferintei Evenimentul este sustinut de sponsorii Answear, Savescu & Asociatii, SEOmark.ro si de partenerii media Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin,, Comunicatedepresa.ro, LivePR, Portal Management, Woman2Woman.ro, Profitinfo.ro, RisCo,