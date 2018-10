Ai un blog si vrei sa participi la conferinta Femei de cariera? Obtine un bilet destinat bloggerilor

Cateva avantaje

Despre editia a IX-a a conferintei Femei de cariera - Leadership femininEvenimentul, ajuns la a IX-a editie, se adreseaza tuturor femeilor interesate de o cariera de succes, atat ca angajate, cat si ca detinatoare ale unor afaceri, dar si celor si care vor sa dobandeasca abilitati de leader.- Obtiidespre afaceri, leasership, cariera si antreprenoriat- Discuti direct cucu privire la crearea si cresterea unei afaceri- In cadrul evenimentului, poti cunoaste si altesi dornice sa schimbe idei referitoare la cariera, antreprenoriat si business, dar si legate de provocarile pe care le intampina femeile in aceste domenii. Participarea la astfel de evenimente poate sa te ajute sa intri- Poti profita de sesiunea de networking pentru a schimba cat mai multe carti de vizita si idei!- Cum iti mentii nivelul de entuziasm si forta de munca la cote maxime intr-un business din 2018- Ascultarea si importanta ei in relatii de job sau de cuplu. Cum poate schimba viata noastra un exercitiu simplu de respect si rabdare- Notiuni de baza in digital marketing- Job cu sens- Leadership intr-o nota personala- Branding-ul personal in cariera si antreprenoriatDaca vrei sa participi la acest eveniment, completeaza formularul de aici . Daca esti selectat (a), vei primi conditiile de participare si confirmarea pe e-mail.Evenimentul este sustinut de sponsorul principal PIATRAONLINE, sponsorii secundari: All to know, Answear Romania, Cupio si SEOmark, dar si de partenerii media: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin,, Comunicatedepresa.ro, LivePR, Fashion8, MORE Networking, Mujer, Portalmanagement.ro, PR2Advertising.ro, Profitinfo.ro, RisCo,