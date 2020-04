Cel mai mare magazin online de ceasuri din Romania incepe sa vanda produse de uz zilnic in noua categorie Supermarket

Ziare.

Noua categorie, SuperMarket, este lansata ca raspuns la contextul actual, cand exista o cerere ridicata pentru achizitii online, cu livrare la domiciliu, de produse de uz zilnic.WatchShop.ro, cel mai mare magazin online de ceasuri originale din Romania, va continua sa vanda ceasuri si produse conexe, ca principal obiect de activitate.Astfel, WatchShop.ro introduce in site sectiunea SuperMarket - Shop in time , ce listeaza aproximativ 8.000 de produse, impartite in 5 mari categorii: alimente, cafea si ceai, bauturi, casa si curatenie, cosmetice si ingrijire personala.Produsele comandate din sectiunea SuperMarket a WatchShop.ro vor fi livrate in cel mult 2 zile lucratoare si, pentru inceput, doar in Bucuresti.Decizia de a intra pe o noua linie de business a fost luata in urma cu trei saptamani, iar costurile de implementare au fost de aproximativ 10.000 de euro.Acestea au presupus, pe langa partea tehnica si documentarea produselor, si schimbarea sediului si showroom-ului WatchShop.ro in Strada Morilor Nr. 42, langa sediul TEAM Courier, pentru a asigura o livrare mai rapida.Mai mult, TEAM Courier va lucra in doua ture, va face 2 incarcari pe zi, astfel incat produsele comandate sa ajunga cat mai repede la clienti. Capacitatea maxima de comenzi procesate a WatchShop.ro in zona de supermarket este, in prezent, de aproximativ 600 de comenzi pe zi., spune, mentionand ca parteneriatul strategic cu TEAM Courier permite livrarea rapida si cu prioritate a comenzilor.Stocul de produse disponibile va fi actualizat din ora in ora, iar clientii vor avea acces la aceleasi optiuni de plata ca si pana acum: plata online prin card, ramburs, plata in rate prin partenerii WatchShop.ro si plata online in rate fara dobanda.Cat priveste vanzarile de ceasuri, acestea vor continua in aceleasi conditii ca si pana acum, WatchShop.ro continuand sa ofere produse si servicii de calitate la preturi avantajoase.In aceasta perioada, in preajma sarbatorilor pascale, cand ceasurile sunt cautate pentru a fi oferite ca daruri celor dragi, clientii WatchShop.ro beneficiaza de reduceri de pana la 75%, cu livrare oriunde in tara.WatchShop.ro este cel mai mare magazin online de ceasuri originale din Romania.In procesul de achizitie, clientii au acces la informatie completa si relevanta, la care se adauga aspectele tehnice si tehnologice care au legatura cu modelele de ceasuri cautate.WatchShop.ro are un portofoliu de peste 17.000 de modele disponibile, de la peste 100 de branduri renumite la nivel mondial, unele dintre ele importate in exclusivitate.WatchShop.ro ofera si service in garantie, dar si servicii post-garantie, iar perioada de retur a ceasurilor este de 365 de zile de la achizitie, cea mai extinsa de pe piata.Incepand cu luna aprilie 2020, WatchShop.ro a adaugat o noua categorie in site, SuperMarket, care listeaza circa 8.000 de produse.