Clever Taxi reduce tarifele la 0,8 lei/km in Cluj-Napoca

"Plata cu cardul s-a lansat in premiera la Cluj-Napoca, acolo unde avem o rata de adoptie foarte mare pentru acest serviciu, clujenii fiind extrem de deschisi la tehnologiile moderne de mobilitate urbana. Ne dorim ca plata cu cardul pentru cursele de taxi sa devina o normalitate, astfel ca am decis sa o facem si mai accesibila prin scaderea tarifului de calatorie la 0,80 lei per kilometru, cel mai mic pret din oras", a precizat Mihai Rotaru, CEO Clever Taxi Tariful preferential se aplica sub forma unui discount de 65% si toate costurile promotiei sunt acoperite de Clever Taxi. Tariful este fix si nu sufera modificari in functie de cerere sau factori externi.Echipa Clever Taxi vrea astfel sa le multumeasca celor 100.000 de utilizatori pentru loialitatea lor si sustinerea mobilitatii urbane, se arata intr-un comunicat al companiei.Timpul mediu de gasire a unei masini este de 7 secunde, iar soferul ajunge la pasager in 3 minute. Un sofer disponibil in Clever Taxi are un rating mediu de 4.9/5 stele.Clever Taxi este aplicatia construita de Clever Tech si este liderul pe piata aplicatiilor de e-hailing din Romania.Compania a fost fondata in 2010 in Bucuresti si a venit ca un raspuns pentru nevoia pietei de a avea o alternativa sigura pentru a gasi un taxi la orele de varf in zonele aglomerate din oras, iar solutia a fost o aplicatie dedicata smartphone-urilor. Cofondatori sunt Mihai Rotaru si Alex Dumitru.Pana in prezent, Clever Taxi a inregistrat peste 80 de milioane de comenzi in 20 de orase din Romania. Cu 700.000 de utilizatori si peste 17.000 de soferi inregistrati, este prima alegere atunci cand calatoresti in Romania.Incepand cu iunie 2017, Clever Taxi a fost cumparat de mytaxi, cea mai mare platforma de transport din Europa.