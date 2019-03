ContentSpeed lanseaza Portal B2B - prima platforma ecommerce dedicata companiilor de distributie

Ziare.

com

Portal B2B este prima platforma de ecommerce care ajuta companiile de distributie sa-si comercializeze produsele engros catre persoanele juridice, acestea fiind consumatori mari sau revanzatori.Intr-o piata a resurselor umane deficitara, portalul vine in ajutorul companiilor de distributie pentru eficientizarea echipei de vanzari, prin eliminarea erorilor umane, reducerea timpului alocat activitatilor redundante de confirmare a stocului sau trimiterii de comenzi.", a declaratCifra de afaceri cumulata a companiilor de distributie a fost evaluata in 2017 la peste 45 de miliarde de euro. Este o piata foarte competitiva, iar jucatorii au nevoie sa-si fluidizeze operatiunile, sa automatizeze procesele, trebuie sa fie conectati 24 de ore din 24, iar Portal B2B de la ContentSpeed vine in ajutorul comerciantilor cu solutii specifice acestui tip de comert traditional.Portalul nu este doar o simpla platforma de tranzactionare. Este o unealta vitala pentru echipa de vanzari. Portal B2B poate fi folosit si ca software de ofertare pentru echipele de vanzare consultativa.De asemenea, poate fi folosit de catre echipele de teren care vor beneficia de functii de preluare a comenzilor plasate de catre agentii de vanzari.Totodata, poate fi utilizat pur si simplu ca un catalog de produse online in care agentii si clientii pot urmari stocurile, acestea fiind actualizate in timp real.", a explicatPortal B2B este o solutie eficienta in reducerea riscurilor si costurilor operationale. Este un produs software dedicat companiilor de distributie mature sau in plina ascensiune. Fiind o solutie modulara, se poate porni cu setul standard de functionalitati disponibile in licenta software si adauga noi module pe masura ce apare nevoia.Unul dintre principalele avantaje ale Portatului B2B este serviciul de mentenanta si garantie. Astfel, companiile nu mai trebuie sa-si faca griji cu mentinerea la zi a platformei si rezolvarii eventualelor disfunctionalitati. Aceste sarcini raman in grija ContentSpeed la un cost lunar predictibil.Mai multe detalii pot fi gasite pe site-ul proiectului ContentSpeed a incheiat 2018 cu o cifra de afaceri in crestere cu 13% fata de 2017 si este liderul solutiilor e-commerce customizate din Romania. Din 2003 ofera solutii dedicate magazinelor online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B.Inca de la infiintare, misiunea ContentSpeed a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol national de crestere economica.In cei peste 15 ani de existenta, ContentSpeed a contribuit decisiv la constructia si lansarea a peste 650 de magazine online si 40 de portaluri B2B, atat pentru start-up-uri, cat si pentru branduri deja consacrate ca: Sephora, Auchan, Diverta, Chicco, Maxi Toys, Coccodrillo, ProfiHair Shop, Professional PharmaLine, Remedium Farm, ELBI Electric, Nova Pan, Elan-Trio, Amigo & Intercost si multi altii.