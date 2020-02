Cu afaceri de jumatate de milion de euro in 2019, ShopMania BIZ devine MerchantPro

Motiveaza-ti angajatii cu mixul perfect de beneficii extrasalariale! Alege cardul de masa Up Dejun cu cost 0 si ai abonamente medicale Regina Maria de la 3 EUR/ angajat. Afla mai multe AICI!

ShopMania BIZ a devenit MerchantPro in urma unui proces de rebranding finalizat saptamana trecuta. Schimbarea numelui s-a desfasurat simultan in toate tarile in care platforma autohtona de e-commerce are operatiuni.Functionalitatile platformei si ale celor peste 1200 magazine active care utilizeaza MerchantPro nu au fost influentate de acest proces.", a declarat, compania care administreaza MerchantPro.Rebranding-ul face parte dintr-un plan de investitii al carui buget pentru 2019 si 2020 se ridica la 400.000 euro.Proiectul de investitii mai cuprinde dezvoltarea de clustere de functionalitati axate pe administrarea operatiunilor de tip multi-warehouse si multi-channel, automatizarea proceselor pe aceste zone functionale, precum si integrarea cu servicii third-party, in special cele de tip multi-channel si marketplace.", adauga Arthur Radulescu.Aproape un sfert (24%) dintre magazinele online care folosesc platforma MarchantPro sunt din afara Romaniei, cele mai multe fiind in Serbia, Italia, Portugalia si Bulgaria.La nivel global, magazinele online care utilizeaza platforma MerchantPro au listate un numar total de 6 milioane de produse, dintre care peste 5 milioane sunt listate pe magazinele din Romania.In prezent pe platforma functioneaza 1200 magazine active (cu activitate operationala), din care peste 80% sunt magazine premium (clienti cu abonament).Abonamentele pentru planuri anuale pornesc de la 22 euro/luna, iar valoarea medie este de 45 euro/luna. Cel mai avansat abonament, Enterprise, costa 77 eur/luna.", mai spune Arthur Radulescu.MerchantPro este noua identitate a platformei autohtone ShopMania BIZ. Platforma MerchantPro este folosita la nivel regional, iar peste 5000 magazine online i-au utilizat functionalitatile in cei peste 10 ani de prezenta pe piata.MerchantPro este un proiect al companiei ShopMania Net, care se adreseaza antreprenorilor din ecommerce din Romania si Europa, prin functionalitati competitive de ecommerce, servicii profesioniste de suport si solutii personalizate, adaptate necesitatilor specific de dezvoltare.ShopMania Net a avut o cifra de afaceri de 1 milion de euro in 2019. Compania opereaza comparatorul de preturi Shopmania.ro si platforma de e-commerce MerchantPro, care reprezinta 50% din business.