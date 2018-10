Daniel Dines, UiPath, urca pe scena How to Web 2018 dupa inca o runda spectaculoasa de finantare de 225 milioane de dolari si o evaluare de 3 miliarde de dolari

Ziare.

UiPath este una dintre cele mai de succes companii IT fondate in Romania, evaluata la 3 miliarde de dolari, si firma de software B2B cu cea mai exploziva crestere din lume.Daniel Dines este unul dintre cei mai de succes antreprenori romani. Absolvent al facultatii de Matematica-Informatica din Bucuresti, Daniel a fondat UiPath in 2005, dupa ce a lucrat timp de cinci ani ca programator la Microsoft in Seattle, SUA, unde a proiectat si dezvoltat unul dintre cele mai de succes produse Microsoft, SQL Server Agent.Daniel va fi prezent la How to Web 2018 in calitate de keynote speaker si isi propune sa le impartaseasca participantilor din provocarile inregistrate de-a lungul voiajului sau in lumea antreprenoriatului.UiPath s-a focusat inca de la inceput pe dezvoltarea de solutii de business bazate pe roboti software. Primul client a fost o firma de outsourcing din India, in 2014, iar de atunci, businessul administrat de Daniel a inregistrat o crestere fulminanta, ajungang sa fie evaluata in numai 4 ani la peste 3 miliarde de dolari.Cu sediul central in New York, SUA, UiPath este prezenta in 14 tari din America de Nord, Europa si Asia. In ultimii ani, compania a atras investitii totale de peste 400 milioane de dolari din partea Accel, CapitalG, Credo Ventures, Earlybird's Digital East Fund, KPCB, Seedcamp si Sequoia. How to Web 2018 va avea loc in perioadasi aduce un format inedit pe piata evenimentelor de profil.Conferinta este structurata in sesiuni si dezbateri care isi propun sa-i ghideze pe antreprenorii IT pentru a-si dezvolta cu success business-urile pe piata locala, dar si internationala.Sesiunile editiei de anul acesta sunt:- cele mai importante tendinte tehnologice la nivel global din domeniile fintech, blockchain, Inteligenta Artificiala, mobilitate si impactul lor local, prezentate de antreprenori de succes, inovatori si experti din intreaga lume;- fondatori, investitori, avocati specializati vor impartasi din expertiza lor tinerilor antreprenori;- sesiune dedicata provocarilor intampinate pe parcursul procesului de finantare a start-up-urilor;- reprezentanti ai unora dintre cele mai inovatoare companii vor prezenta metodele si abordarile lor in procesele de design thinking;- antreprenori, manageri si recruteri vor discuta despre cum se pot construi cele mai solide echipe in cadrul companiilor de tehnologie.Printrecare vor mai urca pe scena How to Web 2018 se numara Mihai Rotaru - Clever Taxi, Dragos Stanca - Think Digital si iCEEFest, Radu Georgescu - Gecad Ventures, Irina Scarlat - Revolut Romania, David Bizer - Talent Fountain si Dan Lupu - Earlybird Venture CapitalHow to Web a fost lansat in 2010 si a devenit rapid unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est. Incepand din acest an, conferinta intra sub umbrela ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii.Cele sapte editii How to Web derulate pana in prezent au adus laolalta peste 5000 antreprenori, investitori si profesionisti din industria de tehnologie si a sprijinit prin intermediul programului Startup Spotlight un numar de 200 de start-up-uri.Mai multe informatii se regasesc pe webite-ul evenimentului - www.howtoweb.co 20 ani de activitate in Romania. Infiintata in anul 1998, ANIS reprezinta interesele companiilor IT romanesti si sprijina dezvoltarea industriei locale de software si servicii, cresterea atat a companiilor implicate in proiecte de externalizare, cat si a celor care genereaza proprietate intelectuala, prin crearea de produse.Peste 130 de membri. In cadrul ANIS sunt reunite atat companii cu capital romanesc sau strain, mici sau multinationale, cu sedii in toate marile centre IT din tara, ceea ce asigura asociatiei reprezentativitate la nivel national.Peste 38.000 de angajati. Membrii ANIS genereaza un numar semnificativ de locuri de munca inalt calificata in societate.Peste 2,5 miliarde de euro cifra de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plaseaza ANIS in zona actorilor cheie in ceea ce priveste amprenta economica in plan local.Mai multe informatii se regasesc pe pagina Asociatiei - www.anis.ro