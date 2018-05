Din secretele succesului de marketing digital al OBLYO DIGITAL AGENCY

"Succesul final al unei campanii de marketing digital nu ar trebui sa fie masurat exclusiv prin numarul de persoane angajate sau de numarul de like-uri primite, ci prin rentabilitatea investitorilor si prin alti indicatori-cheie de performanta, valorosi in legatura cu obiectivele. O campanie de marketing de succes si valoroasa ar trebui sa fie ancorata in obiectivele afacerii respective a clientului, indeplinite cu strategii si creativitate."

"Noi tratam obiectivele drept cea mai importanta componenta a oricarei campanii de marketing digital. Obiectivele determina directia pentru intreaga campanie, de la strategia generala pana la tactica specifica. Obiectivele campaniei nu trebuie sa fie doar specifice, masurabile si realiste, ci sa fie si aliniate la obiectivele reale ale afacerii. Obtinerea mai multor like-uri este minunata, dar pentru a se simti cu adevarat valoarea, trebuie sa se obtina rezultate mai semnificative. Aceaste este linia de judecata pe care mergem noi."

"In strategia de campanie digitala pe care ne-o definim tinem seama de fiecare aspect al campaniei - de la abordarea publicului tinta si a mesajului, pana la canalele de executie si buget. Noi am inteles de mult timp - si acest lucru nu ne-a fost niciodata infirmat - ca elaborarea unei strategii eficiente necesita o intelegere profunda a diferitelor canale online si a modului in care acestea functioneaza impreuna, precum si a celor mai bune practici pentru a obtine rezultate maxime. Odata finalizate, aceste decizii strategice se materializeaza intr-un plan cuprinzator, care reglementeaza intreaga campanie."

"Pentru ca o campanie sa aiba impact, trebuie sa fie relevanta pentru publicul tinta. Tipul de mesaj obisnuit, larg nu ofera rezultate valoroase. Adevarata esenta a marketingului este accea de a tine obiectivele in stare permanent indicationala, in stare de a se transforma in referinte pentru public. In acest sens, mesajul nostru reprezinta o luare de pozitie, o incitare la un raspuns emotional. Acest tip de abordare ne ajuta sa stabilim o legatura coerenta si puternica intre mesajul noastru si publicul clientului, ceea ce mareste, desigur, eficienta."

"Este esential sa ajungi la audienta. Nu se poate afirma ca adaugarea unei promotii sau a unei pagini pe site-ul clientului atrage automat publicul tinta. Atingerea publicului tinta necesita aplicarea unor tactici strategice de optimzare SEO, campanie Google AdWords, campanie de advertoriale, continut pe site si blog, postari pe social media. Mai mult, functionalitatea de publicitate online si sociala de astazi ofera posibilitati avansate de directionare, care sunt incredibil de eficiente in a ajuta companiile sa ajunga la audienta potrivita. Cu ajutorul autosegmentarii din partea companiilor, realizata si cu ajutorul pretios al Facebook-ului pe baza unor criterii foarte specifice, cum ar fi locatia geografica, varsta, interesele, conexiunile, educatia si cariera, printre multe alte lucruri, noi obtinem control asupra unei campanii in acelasi timp de succes, dar si valoroase."

"Toata lumea trebuie sa fie constienta ca marketingul digital nu se creaza si nu se dezvolta intr-un hangar inchis, de pilda (nu stiu daca adresa este cea mai potrivita...) . Fiindca exista atat de multe elemente care compun o prezenta digitala de succes, este esential sa le luam in considerare atunci cand planificam o campanie. Noi, intotdeauna, asa procedam. Promovam campania in randul diferitelor canale online, in timp ce ramȃnem conectati la eforturile offline adecvate. De aceea impactul campaniei noastre este unul cu impact sporit. Acest lucru nu este inteles si aplicat la valoarea necesara (sau deloc) de celelate agentii concurente, care esueaza in demers. Acesta se numeste campanie integrata."

"Coerenta si consistenta merg mȃna in mȃna. Coerenta intr-o campanie este absolut un punct critic. In timp ce consecventa duce la cresterea credibilitatii si a autoritatii, exista, pe de alta parte, o mare diferenta intre a crea un mesaj si a-l primi efectiv. Optimizarea elementelor noastre de campanie pe toate canalele ne sustine gradul de constientizare, precum ne si asigura de faptul ca publicul ne primeste, asa cum trebuie, mesajul."

Si, pe lȃnga ele, cȃt de diferite sunt celelalte elemente care intra in planificarea si implementarea lor, elemente conexe sa le zicem, desi termenul este impropriu, caci ele fac parte comuna cu instrumentele de mai sus. Ele sunt, de fapt, cele care fac diferenta dintre maniera de lucru a unei agentii si a alteia, dintre succesul uneia si a alteia, in cadrul unei piete de servicii digitale bogate si de foarte multe ori neconvingatoare.Utilizȃnd aceleasi instrumente de marketing digital intr-un pachet constant si omogen, OBLYO DIGITAL AGENCY se distinge de restul concurentei prin calitatea prestatiei, prin succesul campaniilor pe care le desfasoara, prin lista semnificativa a clientilor multumiti, cu cifre de afaceri si imagini sporite, care isi manifesta deschis multumirea si recunostinta.Sa intram putin in secretele "succesului de casa" al agentiei care isi fixeaza intotdeauna ca obiectiv principal nu cote si niveluri financiare, ci respectarea obiectivului fundamental care este responsabilitatea.Echipa de profesionisti ai agentiei ne ofera, cu placere, detalii care speram ca sunt de cel mai mare interes pentru toti cei anagajati in aceasta dificila, dar frumoasa profesiune.Echipa OBLYO DIGITAL AGENCY va impartaseste din viziunea, experienta si metodele ei de lucru. Sa o ascultam:Toate cele de mai sus realizeaza acel nivel de constientizare atȃt de necesar in randul publicului, fiind esentiale pentru eficienta campaniei desfasurate de OBLYO DIGITAL AGENCY. Ele ajuta la orientarea publicului catre luarea atitudinii actionale dorite.In viziunea acestei agentii, dezvoltarea unei campanii digitale de marketing cu adevarat eficiente inseamna mult mai mult decat atingerea unor praguri (nivele) si angajamente referitoare la niste statistici arbitrare.Este nevoie de strategie si de creativitate pentru a transforma obiectivele de afaceri in actiuni ale audientei cu rezultate reale.