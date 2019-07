ECOMpedia.ro a lansat "Tot ce trebuie sa stii despre un magazin online - Ghidul incepatorului"

Ziare.

Pentru orice antreprenor aflat la inceput de drum in domeniu, care vrea sa devina unul dintre cei peste 15.000 de comercianti online din Romania, ECOMpedia.ro a pus la punct un material educational, cu sfaturi practice si utile: "Tot ce trebuie sa stii despre un magazin online - Ghidul incepatorului".Ghidul, care poate fi citit sau descarcat gratuit de aici , cuprinde 11 capitole care contin informatiile de baza din domeniile conexe pe care orice nou antreprenor trebuie sa le cunoasca.Celeau fost compuse impreuna cuin domeniu (cunoscuti la nivel national, gratie experientei si rezultatelor semnificative): Cristiana Deca, Bogdan Manolea, Liviu Taloi, Marian Seitan, Adriana Manu, Horia Grozea, Cosmin Daraban, Roxana Olaru si Ionut Munteanu.In plus, in ghid ofera sfaturi sidin tara noastra (eMAG.ro, Libris.ro si BestKids.ro), pentru a-i face pe viitorii antreprenori sa constientizeze ce inseamna sa ai un magazin online.- Ce este un magazin online?- Cum deschidem o societate comerciala?- Cum respectam legislatia e-commerce?- Cum alegem nisa unui magazin online?- Ce este si cum facem dropshipping?- Ce trebuie sa stim despre curieri?- Ce sunt si cum ne ajuta procesatorii de plati?- Cum sa alegem platforma e-commerce potrivita?- Crearea propriu-zisa a magazinului online- Cum facem marketing online?- De ce sa alegem servicii de consultanta?"Asa cum am spus-o in nenumarate randuri, obiectivul ECOMpedia este acela de a ajuta. Vrem sa ne punem amprenta in educarea generatei e-commerce de maine, pentru ca inca exista loc destul in aceasta industrie!Ghidul l-am conceput in nici mai mult, nici mai putin de 6 luni. Ne-am dorit sa fie un set de. Vrem sa credem ca ghidul acesta este piatra de temelie pentru orice magazin online de succes, cel putin la nivel teoretic, informatiile respective find suficiente unui start de exceptie", explica"Atunci cand esti la inceput de drum, ai face orice sa afli pasii corecti cand iti lansezi un magazin online. Am vorbit cu multi antreprenori aflati in situatia disperata de a nu sti cui sa ceara ajutor, din cauza informatiilor de calitate slaba existente pe Internet si a promisiunilor neonorate ale multora dintre furnizorii de servicii din industrie.Era nevoie de o, astfel incat sa ajutam - asa cum ne-am propus - industria e-commerce din Romania. A fost un efort de echipa, pentru care multumesc agentiilor partenere ECOMpedia si specialistilor care ne-au ajutat.Mai este nevoie ca antreprenorul aflat la inceput de drum sa afle ca exista acest ghid si aici avem nevoie de ajutorul mass-media, pentru a comunica in piata o informatie de foarte buna calitate", completeazaECOMpedia.ro este un site care ofera stiri, interviuri si raspunsuri la intrebari diverse din domeniul cometului electronic, pentru a ajuta orice proprietar de magazin online din Romania sa se descurce pe piata pe care activeaza.Pe www.ecompedia.ro acestia gasesc informatii despre Mediu & Piata (raspunsuri despre piata e-commerce autohtona), Business (discutii despre deschiderea unei firme, alegerea nisei), Marketing & Comunicare (utilitatea fiecarui canal de marketing), Tehnic (realizarea propriu-zisa a magazinului online si alegerea platformei e-commerce potrivite), Usability & Optimizarea conversiilor (tips & tricks despre cresterea vanzarilor magazinului online) .