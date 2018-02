Excelenta in echitatie si turism, cu performanta digitala - Studiu de caz Marketing 2017 - Domeniul Dracula Danes

E partenerul

De care echipa Craft Interactive e responsabila cu componenta de marketing, de la inventarea agentiei incoace. Ne stim cu bune si cu rele de ani de zile, am trecut prin multe forme ale colaborarii, dar anul trecut a fost cu adevarat semnificativ, pentru ca digitalul Dracula Danes e acum componenta vitala in business.Stiam ca va urma o revolutie a dispozitivelor mobile, asa ca in 2017 am decis sa schimbam site-ul si sa trecem la tehnologia responsive design (scalabilitate pe dispozitive mobile).Am identificat probleme in atragerea si gestionarea clientilor. Asa ca in Ianuarie 2017 acceptam provocarea de a automatiza procesul de rezervari online si de a creste eficienta receptiei prin implementarea unui sistem de booking inteligent, cu selectia si plata camerei dorite de turisti.Din pacate in Romania nu gasisem solutia ideala, asa ca am adus-o din alta tara, personalizand-o la contextul Dracula Danes, cu training primit de receptie de la dezvoltatorii din Europa.Aveam gata noul site cu noul sistem de booking si implementam planul de marketing online, cu activari sezoniere integrate in Social Media Diferitele experimente de la inceputul anului ne-au oferit datele, folosite in dezvoltarea strategiei de digital in 2017.Prin care obtinem rezervari cu cele mai mici costuri, ce ii face pe fanii brandului si clientii Dracula Danes sa isi doreasca sa re/viziteze domeniul, sau ce indragesc oamenii in comunicarea online a brandului.Nu doar pentru ca intreaga structura de digital creata a eficientizat procesele, dar si pentru ca echipa Craft Interactive lucreaza ca o echipa de marketing de la distanta, activand LandingPage si campanie dedicate, la maxim 3 zile de la primirea ofertei de la Dracula Danes.Comunicam mix de continut autentic din domeniu, uneori cu limbaj ardelenesc, putina educare in zona traditiilor locale si mult continut video (filmari aeriene din domeniu sau din zona de calarie) distribuit online.Am observat, totodata, ca Social Media pentru multi oameni interesati e un canal de interactiune directa cu Dracula Danes , asadar am preluat managementul reputatiei.Da, uneori si un raspuns potrivit la mesaje sau in comentarii pe Facebook, poate produce rezultatul dorit.Poate masura acum, mult mai bine, tendinte de cresteri sau scaderi in gradul de ocupare al domeniului, ce orase sau tari trimit cei mai multi turisti la Danes, care sunt camerele cele mai dorite, in ce perioada e cel mai aglomerat (cum a fost cazul August cu rata de ocupare 100%) sau alte informatii, la care probabil, inca nu ne-am gandit.Si partea frumoasa e ca, in urma automatizarii digitale dezvoltata anul trecut, la finalul lui 2018 se vor putea face usor, comparatii anuale cu cifre din business.Numarampe site,in Social Media unde am obtinut, cumuland pestede vizualizare.Pe langa cresterea generala in online de, pe partea de eficienta in marketing numaram peste, cu un cost de achizitie per client pe care nu il dezvaluim, nu doar pentru ca nu ne permite confidentialitatea, dar si pentru ca e atat de mic incat nu pare veridic.Continuam acum dezvoltarea canalelor de comunicare Dracula Danes si am activat Email Marketingul cu o directie identificata, organic, in timp. Se dovedeste foarte eficienta la nivel de pozitionarea dorita de business, asocierea calului - ca element central in Domeniu.Aleg calul dorit, fiind vorba de o relatie personala cu animalul considerat nobil, asa crede si Craft Interactive ca ar trebui sa fie comunicarea cu abonatul, pentru ca am dezvoltat automatizare in Email Marketing , cu mailuri branduite trimise in functie de interesul omului, in contact cu Dracula Danes.Lunar, abonatii primesc povestile calutilor ingrijiti la Danes sau primesc ofertele turistice, sa-si poata planifica din timp vacanta in Transilvania.Sunt peste asteptari si pentru noi. Stim sigur ca se datoreaza in mare parte brandului frumos construit de proprietarii Dracula Danes, in aceste aproape 3 decenii.Ne confirma si cifrele, am gestionat bugetele in advertising online, dar canalul organic a adus mai mult trafic si cu o mai mare rata de conversie.La nivel de relationare? Propunerile Craft Interactive sunt sustinute, generand astfel doar rezultate pozitive, in cifrele afacerii.Businessul va face o repozitionare prin pret, iar marketingul se va rafina pentru sprijinirea acestui obiectiv, comunicand noile investitii facute in Domeniul pentru cresterea calitatii serviciilor, cat si a brand awareness-ului, la care Craft Interactive lucreaza cu drag.