Experienta TeCOMM 2018: patru sectiuni de neratat in acest an

Dezvoltatorii HUMANIZE aduc in premiera pe piata din Romania tehnologia de eye-tracking. Scopul unei astfel de tehnologii este de a analiza aplicatiile web si mobile in vederea optimizarii experientei consumatorului.Sistemul de eye-tracking are un impact deosebit in studiile de uzabilitate, raportand un comportament real al consumatorului, pentru ca inregistreaza toate miscarile ochiului, in acest fel masurand nivelul de atentie si interes al consumatorului.", declara2 zile de eveniment, 4 scene, speakeri si know-how international, masterclass-uri hands-on bazate pe AI&Big Data si RO Magento sustinute de profesionisti in eCommerce.din cadrul TeCOMM cuprinde o structura diferita pentru cele doua zile ale evenimentului. In 9 noiembrie, participantii au parte de lansari si prezentari de produse de eCommerce, in premiera pentru piata din Romania. In 10 noiembrie, jucatori puternici de pe piata de eCommerce internationala precumurca pe scena TeCOMM pentru a ajuta proprietarii de magazine online sa-si optimizeze platformele si implicit sa-si creasca profitul.: sesiuni practice axate pe subiecte de marketing, antreprenoriat, SEO sau PPC, acestea ofera participantilor posibilitatea de a gasi noi idei, a dezbate noi trenduri, a face noi conexiuni in reteaua profesionala si de a-si dezvola noi abilitati in business-ul pe care il conduc.Evenimentul cuprinde si zona expozitionala complexa alcatuita din expozanti de solutii de eCommerce, marketing online si tehnologie. Companiile sunt prezente la eveniment prin activari care ofera participantului o experienta, fie ca discutam despre testarea unui soft sau concursuri cu premii.Pentru a pune accent pe incheierea de parteneriate si oportunitatile de dezvoltare, vizitatorii au acces gratuit spre a face networking cu pesteProprietarii de business online beneficiaza de audit gratuit din partea unor companii de profil, ce se axeaza pe: analiza structurii site-ului, experienta de cumparare, modalitati de imbunatatire a procesului de achizitie.La momentul difuzarii acestui comunicat, organizatorii au pus in vanzare ultimele bilete la categoria BEST PRICE!