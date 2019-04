Farmaciile pot vinde mai nou si online medicamente fara prescriptie medicala

Farmaciile care investesc acum online se vor afla printre liderii pietei in urmatorii ani

Legea nr.160 din 9 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii Farmaciei nr. 266/2008 deschide noi oportunitati pentru retailul farmaceutic. Aceasta modificare permite comercializarea produselor OTC (Over-The-Counter) si in online, pe langa suplimentele, dermatocosmeticele si parafarmaceuticele ce puteau fi vandute si livrate direct."Primul pas a fost facut anul trecut, cand a fost promulgata Legea. Impreuna cu farmaciile online care folosesc platforma ContentSpeed am asteptat cu mare nerabdare publicarea normelor de aplicare. Cresterea vanzarilor de OTC raportata la nivel de industrie farmaceutica din 2017 si 2018 ne-a aratat in mod clar ca este o oportunitate uriasa de a comercializa medicamente fara prescriptie si in online.Alaturi de clientii nostri, precum Professional Farmaline, Remedium Farm sau farmaciile din reteaua MedLife, lucram inca de la aparitia legii la dezvoltarea unui set de functionalitati necesare care sa fie in concordanta cu normele legale. Modificarea legislativa ar trebui sa-i convinga pe retailerii de produse farmaceutice de oportunitatile oferite de un nou canal de vanzare, mult mai accesibil pentru toti utilizatorii. Investitia intr-o farmacie online este de aproximativ 10% din bugetul alocat deschiderii unui nou punct de lucru fizic", a declara, liderul pietei locale de software pentru sectorul de eCommerce.Pentru a ajuta farmaciile, echipa ContentSpeed a adaugat la platforma de eCommerce functionalitati specifice dedicate farmaciilor online care sa respecte toate prevederile legale."Acest modul de vanzare OTC Online include printre altele formulare de consultatie online, istoricul interactiunilor cu pacientul, toate in deplin acord cu prevederile GDPR. Ajutam inclusiv cu toata documentatia Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) de care farmaciile online vor avea nevoie. De asemenea, suntem singura platforma de eCommerce care ofera integrari cu cele mai importante software-uri de gestiune: Pharmec, Netfarm si BizPharma.Lanturile care doresc sa listeze si medicamentele de tip RX (cu prescriptie medicala) au la dispozitie functionalitatea de rezervare a medicamentelor pentru oricare dintre punctele de lucru, de unde pacientii isi pot ridica medicamentele. Pentru farmaciile sau drogheriile la inceput de drum in eCommerce am pregatit un Ghid de Lansare a Farmaciei Online pe care il pot gasi la noi pe site Noi credem cu tarie ca aceasta verticala va urma evolutia IT&C de acum 10 ani si Fashion&Beauty din ultimii 5 ani", mai spune Doina Vilceanu.Introducerea legii a fost facilitata si de un context international favorabil. Aceasta tendinta a fost sustinuta la nivel international de Amazon, prin achizitia startup-ului farmaceutic PillPack pentru suma de aproximativ un miliard de dolari.In Asia, Alibaba Group a lansat platforma Alibaba Health inca din 2015, unde sunt inregistrati peste 3.300 de parteneri, iar vanzarile online anuale depaseau pragul de 3,2 miliarde de dolari in martie 2018.Domeniul farmaceutic a fost pana acum specific comertului traditional, dar exista o tendinta din ce in ce mai pronuntata de migrare catre digital.In Romania, o singura farmacie cu patru puncte de lucru si un magazin online a depasit cifra de afaceri de 68 de milioane de euro.Nisa este inca la inceput in eCommerce, iar farmaciile care aleg sa vanda si online vor deveni lideri de piata in urmatorii ani.Romania este pe primul loc in UE la rata de crestere a comertului electronic, iar volumul de vanzari s-a ridicat la peste 3,6 miliarde de euro in 2018.ContentSpeed este liderul pietei autohtone pe segmentul solutiilor software personalizate pentru sectorul eCommerce.Din 2003, platforma ContentSpeed a asigurat magazine online pentru 650 de startupuri, dar si pentru branduri consacrate precum Sephora, Diverta, Chicco, Maxy Toys, ProfiHair Shop, Professional Farmaline, Remedium Farm.ContentSpeed este singura platforma de eCommerce care ofera solutii dedicare farmaciilor online, prin integrari cu cele mai importante software-uri de gestiune: Pharmec, Netfarm si BizPharma, in deplin acord cu prevederile GDPR.