GPeC 2019: 77 de magazine online concureaza pentru titlul de Magazinul Anului in E-Commerce

32 de specialisti + un robot in Juriul Competitiei GPeC

Consultanta avizata in discutii 1 la 1 intre Juriul GPeC si magazinele online

Urmatoarele evenimente GPeC: Scoala de Vara si GPeC SUMMIT cu Ryan Holiday

Competitia Magazinelor Online GPeC provoaca, de 14 ani, magazinele online sa asigure o experienta de cumparare online facila (User Friendly) si sa ofere servicii de calitate consumatorilor prin evaluarea a peste 200 de criterii privind prezenta lor online. Juriul Competitiei GPeC este format din 32 de experti in E-Commerce si Marketing Online, dar si - in premiera - de robotul Richard dezvoltat de Aggranda care analizeaza criteriile de ordin tehnic si repetitive pe care ar trebui sa le respecte magazinele online intr-un timp mult mai scurt decat ar putea-o face un om.Cele peste 200 de criterii de evaluare a magazinelor online pornesc de la ergonomia website-urilor / Usability pana la Optimizarea Ratei de Conversie, Marketing, SEO, Securitate, E-Mail Marketing, Social Media, Mobile Presence - pe scurt, intreaga interfata a magazinelor online cu utilizatorii.", spuneeste format din: Gejza Nagy (Luigi's Box), Horia Neagu (Napoleon.Digital), Andreea Moisa (Bean United), Eugen Potlog (UX Studio), Florinel Chis (ARMO), Mihai Vinatoru (DWF), Madalina Pangrate (Google Romania), Andrei Georgescu (White Image), Lucia Ciuca (Epyca Management), Dragos Smeu (Mavericks), Irina Bucurenciu (123 Form Builder), Bogdan Aron (2Performant), Doina Vilceanu (ContentSpeed), Dan Toma (Zitec), Razvan Acsente (Vodafone), Marian Hurducas (Necktie Agency), Anabela Luca (adLemonade), Bogdan Manolea (TRUSTED.ro), Cristian Iosub (Conversion), Adelina Oprea (Champaigns), Dan Virtopeanu (Breeze Mobile), Cosmin Nastasa (Data Revolt Agency), Bianca Grip (GripAds), Cristian Ignat (Canopy), Adrian Pintilie (Extended), Roxana Olaru (CREADIV), Ovidiu Joita (iAgency), Catalin Macovei (MoLoSo), Daniel Ene (MoLoSo), Cosmin Daraban (GoMag), Miriam Cihodariu (Heimdal Security) si Florin Petu (Admarks) + robotul Richard dezvoltat de Aggranda.Prima etapa de evaluare a magazinelor inscrise in Competitia GPeC s-a incheiat pe 11 iulie 2019, urmand ca pe 18 iulie reprezentantii magazinelor online sa se intalneasca fata in fata cu Juriul GPeC pentru a le fi oferite recomandari de imbunatatire a prezentei online, in urma auditului.Intalnirile Consultative GPeC se desfasoaradin Bucuresti, iar pana la intalniri, toate magazinele vor primi pe e-mail raportul de evaluare pentru a-l putea urmari pas cu pas impreunca cu Juriul GPeC.Fiecare magazin online are la dispozitie aprox. 2 ore de discutii 1-la-1 cu Juriul GPeC, primind consultanta avizata de la acesta.Dupa intalnirile din 18 iulie, magazinele online au la dispozitie doua luni sa aplice recomandarile Juriului, urmand ca in perioada septembrie-octombrie sa fie reevalute pentru a urmari progresul.Potrivit lui Andrei Radu, "".In urma celor doua runde de evaluare, magazinele online care obtin cele mai mari punctaje vor fi desemnate castigatoare in cadrul celei de a XIV-a editii anuale a Galei Premiilor eCommerce - festivitatea de decernare a premiilor in Comertul Electronic Romanesc, care se va desfasura pe 5 noiembrie 2019 la Teatrul National Bucuresti.Dupa Intalnirile Consultative din 18 iulie, organizatorii GPeC pregatesc Scoala de Vara de E-Commerce si Marketing Online care se va desfasura in perioadala Moeciu de Sus, jud. Brasov.Aceasta este singura serie de cursuri intensive de e-commerce si digital marketing din Romania, precum si mixul perfect intre continutul practic transmis in cadrul cursurilor si team-building, networking si distractie.Inscrierile sunt in plina desfasurare, iar pana pe 31 iulie este valabila si o Oferta Early-Bird care aduce discount-uri semnificative din taxa de participare. Detalii si inscrieri: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-gpec/ Dupa Scoala de Vara, urmatorul eveniment major este GPeC SUMMIT 4-5 noiembrie , desfasurat in Capitala la Sala Mare a Teatrului National Bucuresti.Potrivit organizatorilor, primele noutati vor fi anuntate pe 22 iulie, atunci cand vor incepe si inscrierile, dar a fost deja anuntat primul speaker international de exceptie, respectiv- best-selling author cu peste 2 milioane de exemplare vandute.Detalii despre prezenta lui Ryan Holiday la GPeC SUMMIT 4-5 Noiembrie pot fi regasite, pentru moment, pe blogul GPeC: https://www.gpec.ro/blog/ryan-holiday-vine-pentru-prima-data-speaker-in-romania-la-gpec-summit-noiembrie-2019 , iar incepand cu 22 iulie in sectiunea dedicata de pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-noiembrie/ GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangeEveniment sustinut de: Cora, DHL, DPD, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS, Luigi's Box, New Black, OracleRadioul Oficial: Kiss FMHosting Oficial GPeC: HosterionLimousine Service: City Limo