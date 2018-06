GPeC SUMMIT 29-30-31 Mai, Bucuresti: +1000 de participanti unici, +40 speakeri locali si internationali si 2 masterclass-uri sold out

1000+ participanti

40+ speakeri locali si internationali

53% dintre romani fac cumparaturi online cel putin o data pe luna

46% dintre romani inca nu au incredere in magazinele online

Comertul electronic pe piata din Romania: STUDIU GPeC & iSense Solutions

Peste 40 de speakeri internationali si romani pe scena GPeC SUMMIT mai 2018

Urmeaza: Scoala de vara GPeC si GPeC Summit Noiembrie 2018

Ziare.

com

Brian McBride, Peep Laja si Karl Gilis au fost doar cativa dintre specialistii recunoscuti la nivel global care au urcat pe scena evenimentului.In premiera, GPeC & iSense Solutions au prezentat Studiul de Piata E-commerce cuprinzand cele mai noi cifre despre comportamentul consumatorilor online din Romania, cat cheltuiesc si ce tipuri de produse cumpara cel mai mult.Mai mult de 40 de speakeri internationali si romani au participat anul acesta la GPeC SUMMIT - cel mai important eveniment de E-Commerce si Marketing Online desfasurat la Bucuresti, in zilele de 29-30-31 mai 2018."Multumim tuturor celor peste 1.000 de participanti care ne-au fost alaturi in cele 3 zile de GPeC SUMMIT si ne bucuram ca am contribuit inca o data la dezvoltarea afacerilor online prin content de calitate, asa cum facem de 13 ani", spune Andrei Radu, Founder & CEO GPeC.Ca in fiecare an, GPeC si iSense Solution au dezvaluit, in premiera, cele mai noi cifre despre piata, comportamentul consumatorilor online, cat cheltuiesc pe diferite verticale, ce tipuri de produse cumpara cel mai mult, ce isi doresc de la magazinele online si care le sunt temerile cand vine vorba de e-commerce.Vestile bune: 53% dintre romani fac cumparaturi online cel putin odata pe luna, in crestere fata de 44% anul trecut (2017), iar 55% aleg plata online, cu cardul (fata de 50% in anul 2017) . Produsele de top pe care romanii prefera sa le achizitioneze online raman electrocasnicele & electronicele (92%).Printre categoriile de produse cu cea mai mare crestere fata de 2017 se numara imbracamintea (86% in 2018 fata de 80% 2017), serviciile de turism si hoteliere (77% fata de 70%), bilete la spectacole & teatru (65% fata de 58%) si auto & moto (57% fata de 50%).In continuare, neincrederea in magazinele online si teama de a fi fraudat raman printre motivele principale pentru care romanii nu cumpara online, chiar daca cifrele sunt in scadere fata de anul trecut (46% in 2018 fata de 51% in 2017).Brian McBride, Chairman ASOS, este unul dintre numele grele care au urcat pe scena conferintei. Acesta a vorbit despre evolutia ASOS in fata competitorilor, lectii despre pozitionarea corecta in industria de fashion si cum sa transformi clientii in adevarati ambasadori ai brandului. Brian a discutat cu audienta si despre leadership si a punctat importanta echipei si a culturii organizationale in dezvoltarea unui business global, de succes.Pe scena GPeC SUMMIT a urcat si Peep Laja, Founder & Principal CXL. Pentru prima data in Romania, Peep a impartasit celor din audienta sfaturi practice despre optimizarea conversiilor si cresterea veniturilor din vanzarile online.Pentru a treia oara la GPeC SUMMIT, Karl Gillis - Cofondator AG CONSULT si supranumit si Comediantul Conversiilor - a facut deliciul publicului cu o prezentare de 45 de minute despre principiile adesea neglijate care pot aduce magazinelor online mai multe vanzari, mai multe venituri si mai mult engagement.100 de specialisti in E-Commerce & Marketing Online au participat la Masterclass-urile GPeC sustinute de Jeff Sauer si Karl GillisCea de-a treia zi a conferintei s-a incheiat cu mult continut premium, aplicat, dedicat magazinelor online si specialistilor in marketing digital.Sold out cu mult inainte de eveniment, Karl Gillis si Jeff Sauer (fondatorul Jeffalytics) au sustinut cate un masterclass de 6 ore in care au discutat in profunzime despre optimizarea conversiilor, respectiv Google Analytics.Alte patru workshop-uri, cu accent pe GDPR, User Experience si Marketing online s-au desfasurat, in paralel, in ultima zi a evenimentului.In plus, magazinele online au avut ocazia sa discute fata in fata cu principalii furnizori de servicii e-commerce in cadrul GPeC E-Commerce Expo . 22 de expozanti si-au prezentat activitatea si au intrat in contact cu peste 500 de reprezentanti ai magazinelor online pentru a discuta oportunitati de colaborare.A 8-a editie anuala a Scolii de Vara de E-Commerce GPeC, singura serie de cursuri intensive de Comert Electronic si Marketing Online din Romania, va avea loc in perioada 22 - 27 august 2018.In cele 5 zile pe care le vor petrece alaturi de specialisti din domeniu, participantii vor avea parte de 12 cursuri x 90 minute fiecare, adica 18 ore de continut intensiv de comert electronic si marketing online - totul axat pe "tips & tricks" si exemple concrete de la cei mai buni specialisti practicieni din Romania.Inainte de desemnarea Castigatorilor Anului in Comertul Electronic Romanesc din cadrul celei de a 13-a editii anuale a Galei Premiilor eCommerce, va avea loc si editia de toamna a GPeC SUMMIT Noiembrie 2018.GPeC 2018 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangePartener al Competitiei Magazinelor Online GPeC: CarrefourRecommended Payment Processor Partner: Netopia PaymentsHosting Oficial GPeC: HosterionEveniment sustinut de: ALTEX, Bringo, Credius, DHL, DPD Romania, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GLS, GTS, Mastercard, New Black, RTB House, SephoraCu sprijinul: adLemonade, 2Performant, Blugento, Business Club, Canopy,CasaDeTraduceri, ContentSpeed, ECOMpedia, enRose, GoMag, Infinity Trophy,Netlogiq, Omniconvert, Presta.ro, TRUSTED.ro, WebDigital, White Image, ZelistEpic Comfort by: MobexpertRadioul Oficial: Kiss FMLimousine Service: City LimoOfficial car: Alfa RomeoParteneri media principali: Business Review, Wall-Street & ecomTEAMMandri sa fim sustinuti de:Parteneri media: AdHugger, AGORA, ANIS, ARIES, ARMO, Business24, Business Days, Cariere, Comunicate de Afaceri, Comunicate de Presa, ECOMJOBS, Ecommerce News, E-Commerce Poland, edusa, Femei in Afaceri, FNTM, HRB Trends, IAB Romania, IQads, Institutul de Marketing, Jurnalul de Afaceri, Lumea SEO PPC, Magazinul Progresiv, Manager.ro, MarketingFocus, NewEditionNews,Romania Pozitiva, Shopmania BIZ, Softlead, SMARK, StartupCafe, SundayPR,TechCafe, Ziare.com, Ziua de ConstantaBloggeri oficiali: Adrian Gabriel Orbai, Alin Vlad, Andra Zaharia, Auras Mihai Geambasu, Claudia Tocila, Corina-Maria Scheianu, Cristian China Birta, Cristian Iosub, Dan Pandrea, Elena Ciric, George Hari Popescu, Ionut Bunescu, Luminita Balaban, Marius Ovidiu Calugaru, Madalin Blidaru, Olivian Breda, Robert Katai, Sabina Cornovac, Stil Masculin