GPeC SUMMIT isi anunta startul: pe 4-5 noiembrie are loc evenimentul-cheie de E-Commerce si Digital Marketing al toamnei

Ziare.

com

Aflat deja la a paisprezecea editie anuala, evenimentul GPeC SUMMIT aduce pe scena Teatrului National Bucuresti nu mai putin de 7 speakeri internationali citati in cele mai prestigioase publicatii din lume, best-selling authors si cap de afis al marilor conferinte de profil:(antreprenor, marketer si best-selling author)(co-fondator si redactor-sef Smashing Magazine)("Top 10 Online Marketing Experts to Watch", potrivit Forbes)(co-fondator Baymard Institute, companie de Web Usability Research)(co-fondator AG Consult, expert in User Research)(considerata Regina Strategiei de Content bazat pe Conversii)("One of the Most Influencial Growth Marketers", potrivit Mashable)Lor li se vor alatura cei mai buni specialisti din Romania, experti practicieni cu o vasta experienta in domeniu.", a spusDincolo de speakerii mult asteptati, evenimentul le va oferi participantilor oportunitati de networking cu peste 800 de participanti C-level in fiecare zi, parteneriate si new business in zonele dedicate:unde vizitatorii vor putea interactiona cu cele mai inovatoare companii care ofera servicii si solutii pentru E-Commerce si Digital Marketing;unde ideile se discuta si iau amploare intr-un context relaxat;- networking intr-un cadru elitist, alaturi de principalii jucatori din Comertul Online Romanesc invitati la Gala Premiilor eCommerce din seara de 5 noiembrie.In mod traditional, editia de toamna a GPeC SUMMIT se finalizeaza cu, unde magazinelor online li se acorda cele mai importante distinctii in urma Competitiei GPeC pentru multiple categorii precum Cel mai bun Start-up, Cel mai bun magazin online Experienced sau Magazinul Anului in E-Commerce, cat si in functie de produsele si serviciile comercializate - Alimente si Bauturi, Articole sportive, Fashion, IT&C etc.Gala Premiilor eCommerce are loc in seara zilei de 5 noiembrie la Teatrul National Bucuresti si este prezentata de Andi Moisescu.GPeC a pornit ca un eveniment de pionierat in comertul electronic din Romania, cu o prima editie organizata in 2006. Luand startul intr-o perioada in care comertul online se afla in stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor si comerciantilor online, al specialistilor in marketing, contabilitate sau vanzari pentru afacerile online.In contextul digitalizarii, evenimentul a crescut si s-a adaptat la noile nevoi de invatare ale specialistilor in marketing si comunicare, in prezent adresandu-se tuturor brandurilor care activeaza in Digital, dar si zonei Corporate interesata de digitalizarea afacerilor traditionale.GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangeSilver Partner: RetargetingPartener al Competitiei Magazinelor Online: CarrefourEveniment sustinut de: Cora, DHL, DPD, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS, Luigi's Box, New BlackRadioul Oficial: Kiss FMHosting Oficial GPeC: HosterionLimousine Service: City Limo