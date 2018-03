Guvernul vrea sa infiinteze o autoritate care sa certifice magazinele online. Ce spun comerciantii

o propunere de politica publica in domeniul comertului electronic, realizata in colaborare cu institutiile care reglementeaza acest domeniu;

o analiza exhaustiva a cadrului normativ actual din domeniul comertului electronic national;

o analiza de impact cu privire la necesitatea crearii/desemnarii unei autoritati de certificare a magazinelor online de incredere;

un plan de actiuni pana in 2020 in domeniul comertului electronic.

Comertul ar creste mai bine daca n-am mai fi codasii Europei la digitalizare

Ziare.

com

Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara fara teama de a fi inselati. Reprezentantii magazinelor virtuale apreciaza, insa, ca prioritare pentru MCSI ar trebui sa fie mai degraba investitiile in infrastructura si educatie digitala, capitole la care Romania ramane codasa in Europa.MCSI ii va plati societatii Deloitte Consultanta SRL 2.020.719 lei pentru a realiza mai multe studii, analize si evaluari privind comertul electronic din Romania, potrivit unui anunt de atribuire publicat pe SEAP pe data de 9 martie. Deloitte Consultanta SRL a castigat contractul in cadrul unei licitatii deschise si va trebui sa-i frunizeze Ministerului, printre altele:MCSI vrea ca, in cadrul aceluiasi proiect, sa initieze 80 de functionari publici in domeniul comertului electronic.Directorul executiv al Asociatiei Magazinelor Online din Romania (AMRO) Florinel Ioan Chis a apreciat ca, daca intr-adevar vrea sa ajute, MCSI isi bazeaza demersul pe premise gresite."Am citit in documentatia aferenta licitatiei ca se ia in calcul infiintarea unei autoritati de certificare a magazinelor online in conditiile in care populatia nu are incredere in comertul pe internet. Eu va spun ca in 2016, comertul online a crescut in Romania cu 38%. A fost cea mai mare crestere din Europa. In 2017 s-a inregistrat o noua crestere, de data aceasta de 35%, iar afacerile din comertul online au ajuns la 2,8 miliarde de euro. In acest conditii, nu gasesc niciun motiv sa plecam de la ideea ca oamenii n-ar avea incredere in acest tip de comert care oricum se dezvolta mai repede decat cel traditional", a declarat pentruFlorinel Ioan Chis.Acesta spune ca in intreaga Europa de certificarea magazinelor de incredere se ocupa asociatiile reprezentantilor magazinelor, grupate la nivel european in doua mari organisme: Emota si eCommerce. AMRO este membra in ambele organisme."Altele sunt problemele care necesita rezolvare urgenta. Potrivit DESI (Digital Economy and Society Index), ocupam locul 22 din 28 in UE la capitolul conectivitate. In rest, suntem, in permanenta pe ultimul loc. Suntem pe locul 28 din 28, cand vorbim despre gradul de utilizare a internetului sau despre integrarea tehnologiei digitale. Statul ar trebui sa rezolve aceste probleme pentru a stimula comertul online.In plus, oportun ar fi ca statul sa se orienteze si catre alinierea legislatiei romaneasti la cea europeana. In legislatia romaneasca exista reminiscente de dinaintea aderarii la UE privind comertul, in general. Spre exemplu, la noi, daca vrei sa faci o promotie, trebuie sa inregistrez la notar regulamentul. E o procedura greoaie care poate fi imbunatatita.Nu in ultimul rand, ne-ar fi de folos o crestere a abilitatilor digitale. Nu stam prea bine la utilizarea internetului. Folosim mai mult functiile lui de comunicare si social media. Daca am stii sa folosim mai mult internetul, comertul online ar creste si el", ne-a mai declarat Florinel Ioan Chis.Cum va valorifica MCSI informatiile din studiile si analizele pe care urmeaza sa cheltuiasca peste 2 milioane de lei ramane de vazut. La acest moment, nu sunt semne ca se face ceva pentru ca Romania sa scape de statutul de codasa a Europei la digitalizare.