How to Web aduce in premiera in Romania experti internationali care vorbesc despre dezvoltarea produselor digitale si growth hacking

Idei, sfaturi si cea mai mare competitie de startup-uri din regiune

Ziare.

com

La cea mai noua editie How to Web vor participa urmatorii speakeri, in premiera in Romania: Sean Ellis (cel care a introdus in piata termenul de "growth hacking" si a crescut afaceri precum Dropbox sau EventBrite), Michael Perry (director al Kit la Shopify), April Dunford (director general la Ambient Strategy si expert in pozitionare de piata), Sean Sheppard (fondator GrowthX si GrowthX Academy) si Bob Moesta (fondator si presedinte al Re-Wired Group) si multi altii. Lista completa cu speakeri poate fi consultata pe site-ul How to Web Expertii internationali prezenti la How to Web vor prezenta metodologii, tactici si strategii de lucru prin care idei ca Dropbox, Revolut, Booking.com sau Shopify au crescut de la afaceri locale la business-uri globale, cu zeci sau sute de milioane de utilizatori. In centrul fiecarei idei de succes a stat insa produsul, imbunatatirea lui si adaptarea la nevoile utilizatorilor.Pe cele 4 scene ale How to Web, peste 1.500 de participanti vor avea acces la cele mai bune sfaturi despre cum sa creezi si cresti afaceri de succes, prin perspectiva unica a celor care au construit afaceri globale. Aici intervine componenta de growth hacking, metodologia care ajuta o afacere sa ia decizii rapide, cu impact transformativ si rezultate maxime.Pe scenele dedicate aprofundarii subiectului de crestere a afacerilor digitale vor urca speakeri ca Sean Ellis - care va discuta despre growth hacking, April Dunford - care, cu experienta in lansarea a peste 16 produse internationale, va vorbi despre pozitionarea de produs sau Sean Sheppard - antreprenor in serie, fondator GrowthX, care lucreaza cu startup-uri din diverse piete si care va adresa un concept esential: product/market fit.Toti vin in premiera in Romania, ca multe alte nume de pe agenda, precum Udit Batra - responsabil de produs si interpretarea datelor la Booking.com, Dave Hogue - UX Design Lead la Google, sau Paolo Ertreo - Product Designer la Dropbox. Agenda completa a evenimentului e disponibila pe site-ul How to Web.Anul acesta, competitia Startup Spotlight, cea mai mare competitie de startup-uri din regiune, va aduce laolalta peste 200 de startup-uri tech care vor concura pentru marele premiu: o investitie de 125.000 de euro. Totodata, valoarea totala a premiilor este de un milion de euro. Startup-urile interesate sa intre in aceasta cursa pot aplica pana la 10 octombrie 2019.Cele mai promitatoare trei afaceri, care vor castiga premiile pentru "Cel mai bun startup", "Cel mai bun pitch" si "Premiul pentru cea mai buna inovatie", vor beneficia si de acces la conferinta TechCrunch Disrupt Berlin, precum si de un stand de prezentare si sansa de a concura in competitia Startup Battlefield. Aceasta din urma este una dintre cele mai importante conferinte de tehnologie si antreprenoriat din lume.Nu in ultimul rand, asa cum How to Web si-a obisnuit participantii, nu va lipsi componenta de networking. Vor fi prezenti peste 1.500 participanti, peste 50 experti de talie internationala, investitori, fondatori de startup-uri, dezvoltatori de produse, marketeri, freelanceri si nu numai.Participantii la editia 2019 a conferintei vor descoperi cele mai noi idei din tehnologie si dezvoltare de produs, dar si tendintele care vor guverna lumea in urmatorii ani.Alaturi de echipa How to Web, mai multi parteneri s-au alaturat pentru a face acest eveniment posibil. Este vorba despre Banca Comerciala Romana, Orange Romania, KPMG Romania alaturi de Bitdefender, UniCredit Bank, Fitbit, Tech'n Trade by METRO SYSTEMS, DLA Piper, 2Checkout, European Investment Fund, Credo Ventures, Adobe Romania, dar si alte companii interesate de cresterea sustenabila a mediului de afaceri romanesc.Agenda este gata, speakerii sunt pregatiti si una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa te asteapta sa descoperi ce iti pregateste viitorul. Inca iti mai poti cumpara bilet Early Bird de pe site-ul oficial al conferintei How to Web este una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, ce reuneste antreprenori in tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialisti in marketing online, inovatori si investitori care sunt in cautare de inspiratie si know-how despre cum sa dezvolte produse si afaceri digitale.Lansata in 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est si a contribuit la adoptarea mentalitatii de startup in Romania si in aceasta parte a Europei.Mai multe informatii poti gasi pe site-ul conferintei: howtoweb.co.