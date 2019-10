How to Web - Despre tehnologie si neconventionalul care transforma ideile in produse utile si afaceri globale

Cine sunt expertii internationali care vin sa provoace echipele tech?

Desi majoritatea produselor digitale romanesti ofera solutii complexe din punct de vedere tehnologic, multe dintre ele nu supravietuiesc sau stagneaza. How to Web sustine profesionistii din domeniile tech si digital sa dezvolte abordari utile, astfel incat sa nu piarda timp si resurse in crearea unor produse fara cerere in piata sau cu o promovare ineficienta. Astfel, acestia reusesc sa depaseasca provocarile unei piete din ce in ce mai competitive.In contextul actual, abordarile clasice de dezvoltare si pozitionare de produs nu mai sunt suficiente pentru rezultate extraordinare, tocmai de aceea agenda conferintei aduce solutii neconventionale, atat din perspectiva utilizatorilor si a pietei, cat si din perspectiva tehnica si a proceselor interne de business.Cei peste 1.500 participanti vor avea acces la inovatiile din proiectele tehnologice, care sunt analizate dintr-o perspectiva de 360 de grade: de la cea tehnologica, a designului si optimizarii de produs, pana la mapare si interpretarea datelor, experimentare si luare de decizii, ajungandu-se inclusiv la strategii aplicate de creare de echipe ultra-performante sau abordari inedite de crestere si accelerare in marketing si vanzari.La editia How to Web din acest an va participa Sean Ellis, fondatorul miscarii Growth Hacking la nivel mondial si al platformei online GrowthHackers.com, precum si autor al cartii "Hacking Growth". Prin metodele lui de Growth Hacking a contribuit la succesul unor companii precum Dropbox, Eventbrite sau LogMeIn.Vor mai fi prezenti April Dunford (CEO Ambient Strategy si experta in pozitionare de produs), Bob Moesta (fondator, presedinte si CEO Re-Wired Group, dar si pionier in teoria "Jobs-To-Be-Done" si expert in dezvoltarea de produse noi) si Sean Sheppard (fondator GrowthX si GrowthX Academy si expert in tehnici pe care o companie le poate folosi ca sa identifice corect si concret nevoile pietei si produsele potrivite acesteia).Alaturi de acestia, participantii vor mai avea ocazia sa invete de la Michael Perry (director de produs si marketing la Shopify) care va vorbi despre importanta gandirii si pozitionarii prin inovatie. Iar Dave Hogue (UX Design Lead la Google) va detalia conceptele care fac sau desfac un produs pe care utilizatorii il folosesc cu placere, intuitiv si care raspunde nevoilor lor.Alaturi de echipa How to Web, mai multi parteneri s-au alaturat pentru a face acest eveniment posibil. Este vorba despre Orange Romania, Banca Comerciala Romana, KPMG Romania alaturi de Bitdefender, Tech'n Trade by METRO SYSTEMS, Fitbit, OMV Petrom, DLA Piper, 2Checkout, European Investment Fund, Credo Ventures, Ernst & Young, UIPath, Societe Generale - European Business Services, Adobe Romania, dar si alte companii interesate de cresterea sustenabila a mediului de afaceri romanesc.Acestea sunt ultimele zile in care mai pot fi cumparate bilete pentru editia How to Web din 2019. Sunt disponibile online pe pagina dedicata How to Web este una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, ce reuneste peste 1,500 antreprenori in tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialisti in marketing online, inovatori si investitori care sunt in cautare de inspiratie si know-how.Acestia se intalnesc anual pentru a interactiona cu experti internationali si a accesa solutii pentru dezvoltarea de produse si afaceri digitale competitive, obtinand o viziune completa asupra cresterii de business-uri dinamice, competitive.Lansata in 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est si a contribuit la adoptarea mentalitatii de startup in Romania si in aceasta parte a Europei.Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul conferintei: www.howtoweb.co