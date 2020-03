Impactul pandemiei - tot mai multi prefera online-ul, asadar inregistrarile de domenii sunt investitia necesara

Ziare.

com

A devenit se pare un pilon de baza pentru multe dintre afaceri, poate chiar singurul, daca ne gandim la comenzile facute de la distanta, la faptul ca utilizatorii isi pot continua viata in ritm normal, evitand insa contactul direct cu vanzatorii.Pentru cei care inca nu au bifat prezenta online a afacerii detinute sau cauta sa iti imbunatateasca serviciile in acest sens, sa realizeze o schimbare de domeniu de ce nu, firmele de web hosting sunt la mare cautare.Atunci cand alegeti firma cu care sa colaborati ar fi bine sa alegeti una cu experienta. Vorbim nu doar despre furnizarea de servicii, ci si de nevoia de suport, consiliere pe tot parcursul colaborarii.O recomandare este net-solution.ro , intocmai pentru ca serviciile oferite, de gazduire web si nu numai, fiind completate de consiliere, suport garantat, suport tehnic non stop.Spre ce se orienteaza clientii? In primul rand, sa aiba parte de costuri cat mai mici. Mai ales in perioade de acest gen, investitiile facute trebuie sa tinteasca clar spre a ajuta afacerea. Costurile difera si in functie de extensia dorita.Alegerea .ro este una populara, tinand cont de publicul spre care se adreseaza un business. Pot fi insa alese si domenii precum .eu, .com, .org, .info si multe altele. Plata este anuala, fiind aceeasi atat pentru cei care isi aleg un domeniu pentru prima data, cat si pentru cei care reinnoiesc sau transfera domeniul.Prin Net Solution totul este simplu si rapid. Spre exemplu, activarea este imediata dupa confirmarea platii. Sunt si alte beneficii ce vin la pachet, despre care cei interesati regasesc detalii in cadrul paginii oficiale.Numele domeniului spre exemplu impune la randul sau o strategie. Exista o sumedenie de aspecte de avut in vedere - un nume usor de scris, scurt, relevant mai ales, dar si unul memorabil.Altfel spus este ca si cand va rezumati activitatea la un cuvant de baza care va defineste. Nu ar strica sa cereti sfatul specialistilor din domeniu, cel putin testand ce impact are un nume la prima rostire.Disponibilitatea unui nume poate fi facuta simplu si rapid, din cadrul paginii celor care va ofera serviciile de inregistrare de domeniu.Toti acesti pasi pana la finalizarea comenzii si plata se pot realiza exclusiv online, cu sau fara ajutor cerut din partea specialistilor. De la Net Solution domeniul este gratuit la toate ofertele de gazduire web achizitionate cu durata de un an.Daca nici acum nu suntem convinsi cat de puternica poate fi prezenta online, singura care salveaza business-uri in aceasta perioada, nu exista poate o alta lectie mai practica in acest sens. Investitia in pagina web a unei firme este investitia in viitorul acesteia.