In digital cunoastem acum mai multe despre noi

Performanta e influentata de utilizarea datelor

Daca nu masori nu poti optimiza

Indicatori urmariti zi de zi

Datele folosite pentru optimizare

Email Marketing-ul trimite mesaje dinamice afisate doar unor anumiti oameni, in functie de cine sunt sau ce-au facut, in functie de interese si de contextul in care se afla abonatii la newslettere.

Campaniile Google Adwords sunt personalizate audientelor, prin mecanici RSLA (Remarketing List for Search Ads) sau Display Remarketing, livrand mesajul ideal, pe dispozitivul cel mai activ, in ziua si ora potrivite, cu cel mai atractiv mesaj.

Urmele lasate de oameni in Social Media sunt refolosite, distribuite dintr-o retea in alta, de pe un dispozitiv in altul sau integrand date din alte canale, cum ar fi, de exemplu, abonatii la newsletter corelati in audiente din Social Media, prin data learning si inteligenta artificiala.

Toate se conecteaza

Toti jucatorii castiga

E un prezent digital mai mult decat fascinant, sinergizat global prin dispozitive din buzunar, portalurile catre lumea conectata, oriunde, oricand.

Ziare.

com

Prin date nu ne referim la informatii personale, ci la comportamentul oamenilor in digital, masurand frecventa vizitelor pe site-uri, numarul de canale digitale in care oamenii cauta informatii despre o companie, in cat timp luam decizia de a actiona, care sunt subiectele de care suntem interesati s.a.m.d.La celalalt pol, in marketingul digital de azi se monitorizeaza cat mai multe statistici posibile si se urmareste investitia in canale, rata de performanta sau cuvintele cheie cele mai eficiente pentru business-uri, corelate cu rezultatele financiare.Aproape in timp real se masoara "" analizand ce banner, titlu sau ce culoare functioneaza mai bine in activarile online, ce pagini din site performeaza mai bine sau de ce potentialii clienti renunta intr-un anumit pas al procesului de actiune - fie ca e vorba de generare de lead-uri, vanzari directe, abonari la newslettere sau descarcari de aplicatii.Activitatea principala in marketing-ul digital actual a devenit o constanta optimizare a fiecarui aspect posibil.Rata de conversie cea mai mare, cel mai mic cost per click, cea mai ridicata cifra a a intoarcerii investitiei in advertising (ROAS)... sunt obiective ce ocupa mintile celor implicati in mixul digital, din companiile cu strategie de marketing online definita.Informatiile audientelor sunt folosite proactiv in activitatile digitale, ajutand procesele de marketing online, mai mult ca niciodata.Am vizitat site-ul unui brand, apoi vedem mesaje personalizate pe Instagram, dupa click vom vedea un clip video pe Facebook despre acel brand, apoi il cautam pe Google si vedem un anunt cu o oferta personalizata de acel brand, iar dupa ce am ajuns din nou pe site si am facut o actiune vom primi un newsletter cu informatii de interes, parca gandite doar pentru noi.Platformele livreaza rezultate tot mai bune si castiga mai mult, profesionistii in marketing online cresc performanta business-urilor de care se ocupa, optimizand bugetele chiar si prin targetari mai bine realizate, iar oamenii primesc informatii mai relevante si fac tot mai multe actiuni dorite de companii, prin proprietatile lor online.