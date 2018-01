Know-how de la eBay, Alibaba si Exponea, la evenimentul premium de comert electronic din Bucuresti

Managerul General eBay pe 120 de piete prezent la Bucuresti

Vizibilitate digitala si insight-uri de la Alibaba la TeCOMM

"In Romania, se poate sesiza faptul ca ponderea persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 ani care au apelat la serviciile magazinelor online pentru a comanda si/sau cumpara produse a crescut in mod constant in ultimii ani, ajungand la 35% in anul 2017, in comparatie cu anul anterior, cand a reprezentat doar 33,6%. Din totalul acestor persoane care au preferat comertul online, 42,9% au efectuat achizitii in ultimele 3 luni", informeaza INS.pentru Rusia si tarile emergente din Europa declara pentru o publicatie nationala faptul ca Romania se afla printre principalele piete in care compania cu origini americane, care intermediaza vanzari anuale de 84 de miliarde de dolari, si-a propus sa isi creasca prezenta."Sunt toate tari relativ noi, slab penetrate pentru eBay si cu potential mare in majoritatea tarilor; ne-am propus sa aducem mai multi clienti astfel. In mod cert avem o lista scurta si lunga de tari, este imposibil sa faci managementul tuturor, iar Romania este cu siguranta una dintre tarile care se afla pe lista noastra de prioritati din punct de vedere al dezvoltarii businessului."Ilya Kretov prezinta la Bucuresti in cadrul evenimentului, cum sa vinzi cu success pe eBay si pe piata internationala. Anterior, Kretov a ocupat functia de Manager General Adjunct, Marketing, Rusia si Europa Emergeta.S-a alaturat eBay in 2013 in calitate de Director de Marketing al companiei. Inainte de aceasta, Ilya a activat in companii precum Google si Mars. Are mai mult de 10 ani experienta in marketing si in dezvoltarea brandurilor pentru importante companii occidentale.Alaturi de Ilya,m va fi prezenta in 7 - 8 martie la TeCOMM Bucuresti.Adriana are o experienta de peste 15 ani in marketing - atat online, cat si offline, in diferite industrii, cu o inclinatie pentru partea digitala.Ea le va oferi proprietarilor de magazine online sfaturi si trucuri de promovare in mediul digital - tot ce trebuie sa stie despre vizibilitatea digitala.Pe scena TeCOMM urca alaturi de speakerii mai sus amintiti,si va impartasi publicului din experienta sa in marketing digital.Serviciile de vanzari si suport Exponea acopera un numar de peste 11 tari care fac parte din Comunitatea Economica Europeana.Jakub are experienta vasta acumulata si in cadrul companiei McKinsey&Co, unde a ajutat companiile de telecom si vanzari sa se dezvolte omnichannel.TeCOMM este evenimentul de referinta in industria de comert electronic, iar liderii din industrie: Flavia Anghel (Redactor sef, Brandingmag), Catalin Matei (CEO, Increase Media Agency), Bogdan Costea (Founder & IT Trainer) sau Attila Birtha (Fondator, Proclick) vor oferi insight-uri pretioase care vor viza cresterea vanzarilor in eCommerce sau imbunatatirea content marketing-ului.Evenimentul, aflat la cea de-a XI-a editie la nivel national are loc la Radisson Blu***** Hotel din Bucuresti.Pe parcursul celor doua zile, TeCOMM powered by Retargeting cuprinde sesiuni de prezentari, workshopuri, dezbateri si zona expozitionala pentru interactiunea cu potentialii clienti.Scopul conferintei este acela de a educa, inspira si gasi noi solutii pentru provocarile domeniului. Inscrierile pentru TeCOMM eCommerce Conference&Expo se realizeaza pe site-ul oficial bucharest.tecomm.ro, evenimentul fiind organizat de Libero Events, agentia de evenimente, PR, B2B si B2C.Companiile care inteleg aportul pe care conferinta de eCommerce il are in dezvoltarea mediului de business online si care sustin acest eveniment sunt: