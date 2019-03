Librariile Carturesti se alatura retelei de vanzare iaBilet.ro

Ziare.

com

Biletele pot fi achizitionate in toate librariile Carturesti din tara (in prezent), direct la casele de marcat, prin plata cu numerar, card sau prin intermediul voucherelor iaBilet.ro.La sapte ani de la lansare, iaBilet.ro continua sa aiba cea mai mare retea de vanzare de bilete din Romania, avand: Librariile Carturesti, magazinele Flanco, Diverta, Muzica, Uman, IQ Box, agentiile de turism Perfect Tour si Eurotravel, in reteaua Casa de Balet, Libmag, in cele peste 1.500 de automate SelfPay, standul Bilet Fan de la statia de metrou Unirii 1, Hard Rock Cafe, Beraria H, Expirat, Cafe Deko, Club Quantic si Club Vintage.", spuneCarturesti apartine celor care si l-au imaginat. Alaturi de noi in acest exercitiu continuu de imaginatie sunt toti cei care au incredere in puterea cartilor de a schimba, discret, vieti; in puterea muzicii si a filmelor de a schimba mentalitati. Clientii Carturesti sunt cel mai de incredere partener al nostru si cel mai important comentator al planurilor si al actiunilor noastre.iaBilet.ro este lider de piata in Romania cu peste 1.000 de clienti B2Bactivi (organizatori de evenimente), peste 1,5 milioane de bilete vandute in fiecare an, peste 1.000.000 de vizitatori unici in fiecare luna, peste 4 milioane de pagini accesate lunar, peste 400.000 de abonati la newsletter si peste 200.000 de instalari ale aplicatiei pe Android si pe iOS.Compania a fost infiintata in 2012 si este orientata catre tehnologie si inovatie, optimizand constant si cu seriozitate toate procesele de piata de ticketing pentru a face viata tuturor mai usoara.Construita de organizatori de spectacole, care stiau clar care sunt nevoile lor si ale pietei, iaBilet.ro s-a extins constant triplandu-si anual cifra de afaceri.Exclusiv pe iabilet.ro, zilnic vei gasi la vanzare peste 700 de evenimente (concerte, festivaluri, piese de teatru, stand-up, spectacole pentru copii, conferinte, workshopuri) din peste 70 de orase din Romaniadar si din Europa. In cazul in care vrei sa iesi diseara in oras, oriunde in Romania, intra pe www.iabilet.ro si vei gasi multe variante de going-out.iaBilet are disponibile cele mai multe metode de plata - 9, comparativ cu alte companii de ticketing care au 2 sau maxim 3. Astfel utilizatorii pot plati online, cu cardul, prin PayPal, prin Vodafone sau Orange - plata pe factura de telefonie, (serviciu unic in Romania), dar si cash sau card, in punctele fizice de vanzare, prin OP, prin rezervare, cu voucher, sau ramburs prin Fan Courier, oriunde in tara.Clientii primesc biletele electronice direct pe telefon, prin SMS, pe email si in aplicatiile de mobile Android si iOS. iaBilet.ro este si singurul serviciu de ticketing din Romania care are aplicatii de iOS si Android, cu peste 200.000 de instalari, precum si o varianta de mobile a site-ului.Alaturi de servicii precum robotul telefonic, site-urile gratuite de vanzare bilete pentru organizatorii de evenimente (selfticketing), aplicatia de scanare (gratuita) a biletelor pentru acces (self-scan), sistemul de tickets - client service si suportul B2B si B2C la cel mai inalt nivel, platile saptamanale automate ale rapoartelor de vanzari bilete catre organizatorii de evenimente direct in contul acestora, anularea automata a biletelor cu retur automat, facturarea automata , servicii de SMS marketing cat si multe alte facilitati, iabilet.ro incearca sa ofere servicii de cea mai buna calitate bazei de clienti, care s-a triplat de la an la an, in ultimii 7 ani de activitate.Mai multe detalii puteti gasiti aici: www.iabilet.ro/servicii