Magazinele fizice sunt ajutate gratuit sa se relanseze online de o alianta a marilor companii din Romania

In cadrul programului, comerciantii primesc sprijin si reduceri la pachet pentru servicii precum: crearea unui magazin digital, promovare prin marketing digital, procesare automatizata de comenzi, impachetare si livrare de colete, plata cu cardul, facturare si toate serviciile adiacente de eCommerce.Printre membrii aliantei #VreauOnline se numara: Blugento (platforma romaneasca de eCommerce pentru construirea magazinului digital), Frisbo (cel mai popular serviciu romanesc de procesare automata a comenzilor), FAN Courier (liderul serviciilor de curierat din Romania), Banca Transilvania (banca dedicata afacerilor mici si mijlocii romanesti), Retargeting.biz (servicii automatizate de marketing digital), SMSO (platforma integrata de servicii de comunicare prin SMS), TargetWeb (servicii avansate de SEO si optimizare), Newsman (cel mai mare serviciu de email marketing din Romania), MOCAPP (platforma martech de influencer marketing), Zea (agentia de marketing digital specializata pe eCommerce), Canopy (companie romaneasca experta in PPC advertising), Eliade Rotariu (autor, trainer si manager de business), Pluriva (sistem ERP integrat pentru gestiunea si automatizarea fluxurilor de back-office din eCommerce), SmartBill (cel mai folosit soft de facturare si gestiune de pe piata locala), Vivre (cel mai popular site de home & deco, deschis acum ca marketplace si altor comercianti), Total PR (agentie de comunicare cu experienta in promovarea afacerilor online), Salesfox (echipe de vanzari on-demand, un produs Neogen)., explica, adaugaReprezentantii initiativeianunta primele douapentru luna aprilie, transmise live prin website-ul aliantei https://vreau.online/ - 28 aprilie, 08:00-09:00 Morning Login Workshop cu tema "4 servicii de care ai nevoie ca sa-ti lansezi magazinul online"- 30 aprilie, 08:00-09:00 Morning Login Workshop cu tema "Cum sa-ti promovezi noul magazin online"Proprietarii magazinelor fizice care vor sa invete despre cum sa-si lanseze propriile afaceri eCommerce pot sa se inscrie gratuit la workshop-uri si sa beneficieze automat de promotii pe https://vreau.online/ #VreauOnline este o initiativa a industriei de eCommerce din Romania care sprijina mutarea comerciantilor cu activitati offline in online.