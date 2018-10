Nepregatit pentru 2019? Afla care sunt trendurile in marketing digital

1. Video Marketing

2. Creativitatea la cote maxime

3. Google Ads, incotro?

4. Oameni si roboti

5. Dominatia Social Media

6. Cautarile Vocale

De vreme ce in 2018 am analizat, masurat, creat si am indraznit sa credem mai mult in strategii noi, suntem pregatiti sa ne luam zborul in 2019.Daca nu ai aflat inca de schimbarile preconizate pentru urmatorul an, iti dam noi de veste. Nu doar ca am stat cu ochii pe toate site-urile de specialitate, dar am aflat direct de la Google ce schimbari pregateste si am incercat alaturi de clientii nostri sa punem deja in aplicare o serie din aceste noi trenduri.Pentru ca 2019 sa nu te prinda nepregatit, iti impartasim cateva secrete:Se preconizeaza ca in anul 2019, 80% din continutul online va fi sub forma vizuala. In acest nou context, videoul devine cea mai avantajoasa optiune pentru companiile care isi doresc sa creasca un brand si sa atraga clienti.In mediul online, videourile de impact au continut de advertising, dar reprezinta si o sursa valoroasa de entertainment, ceea ce ridica noi provocari marketerilor.Vestea proasta este ca nu-ti vom impartasi din ideile noastre. In schimb, vestea buna este ca toate platformele folosite in marketing au optiunea de incarcare video. Astfel, te poti juca, la propriu, cu variantele pe care le ai - de la reclame de cateva minute pe YouTube, la story-uri ingenioase pe Instagram.Astfel, continutul video poate fi si printre cele mai ieftine si avantajoase metode de marketing digital de performanta.Ca un plus, optiunea de Live Video este noutatea cu care platformele de Social Media au surprins audientele in ultimii doi ani. Pentru 2019 se anunta, insa, un nou nivel atins de aceasta functie. 45% dintre utilizatorii de live video au declarat ca ar plati sa urmareasca o personalitate al carei fan sunt in cadrul unei transmisiuni online. Te-ai fi asteptat la astfel de evolutii in mediul online?Nu ar fi o noutate pentru nimeni faptul ca succesul in marketing survine ca urmare a continutului original, de calitate, insa diversitatea formelor de comunicare online presupune noi abordari in crearea acestuia.Devine crucial ca fiecare mesaj inaintat catre client sa contina informatii noi, autentice si sa capteze imediat atentia. Seth Godin spune ca. Noi suntem intru totul de acord!Creativitatea este, deci, sursa principala de care trebuie sa abuzeze marketerii si in 2019. Ceea ce se schimba este nivelul de personalizare a mesajelor in lumea digitala. Oamenii isi doresc sa primeasca informatii pe gustul lor si conforme cu asteptarile pe care le au de la brand-urile cu care interactioneaza, atat in Social Media, cat si in Email Marketing . 2019 nu este decat inceputul unui val de strategii individualizate.Stiai ca 30% dintre utilizatorii de internet vor fi apelat la AdBlock pana la sfarsitul acestui an?Ai crede ca Google Ads va avea de suferit, insa schimbarile anuntate de Google au tocmai scopul de a stimula procesul de advertising. In acest context, ca oameni de marketing, suntem in continua adaptare la noi moduri si canale adecvate de comunicare pentru a ajunge la clienti.In egala masura, este important ca dinamica preferintelor fiecarui consumator sa fie inteleasa pe deplin, astfel incat noi strategii sa fie integrate intr-o campanie de comunicare eficienta si sustenabila.Pentru a atinge rezultate de succes, marketerii, dar si clientii lor trebuie sa urmareasca tot mai atent micro-momentele din timpul unui Customer Digital Journey.Poti profita de fiecare interactiune a unui potential client cu site-ul tau, urmarindu-i intentiile si comportamentul pentru ca apoi sa optimizezi campaniile de marketing.Aceasta tendinta se completeaza cu cresterea importantei continutul de calitate, personalizat, ce vine sa echilibreze balanta in favoarea companiilor ce conduc campanii performante de marketing.Ceea ce parea de necrezut in urma cu cativa ani, va deveni normalitate din 2019. Pregateste-te sa colaborezi cu roboti pentru a oferi clientilor tai noi experiente online!Chatbox-urile reprezinta metoda unica si eficienta de a interactiona direct cu actualii sau potentialii clienti, oferindu-le informatii despre compania ta (brand awareness) ori despre produse si servicii (vanzari).Aceasta optiune nu doar ca te va ajuta sa obtii mai multe date cu privire la interesele si intentiile acestora, ci va contribui la eficientizarea procesului de interactiune directa si de calitate, un plus pentru orice companie.De exemplu, ai sansa sa intri pe pagina de Facebook a Craft Interactive si sa discuti cu Craftulet, un robot ce invata tot mai multe chiar din interactiunea din chat si care ne ajuta sa raspundem rapid si cu precizie cererilor clientilor nostri. Mai mult, in 2019, 40% dintre marile companii vor adopta aceasta strategie.Metodele personalizate de marketing vor implica, din 2019, un chatbox cu propria sa personalitate. Si ca sa te convingi ca aceasta este o solutie buna pentru orice firma, iti spunem si ca 33% dintre cei 5000 de respondenti ai unui sondaj de opinie au o parere pozitiva cu privire la interactiunea din chatbox, in timp ce 48% se declara neutri. Pe acestia din urma ii poti convinge imediat cu ajutorul unui robot cu inteligenta artificiala.Noi iti dam cateva idei prin care sa faci fata schimbarilor, tu alegi cum iti atragi clientii!Cu aproape jumatate din populatia globului prezenta in online, rolul pe care platformele de Social Media il au in viata fiecaruia capata noi dimensiuni.Cu toate ca oamenii de marketing invata inca sa se adapteze dinamicii impresionante a algoritmilor din mediul online, este important de retinut faptul ca platformele de Social Media furnizeaza date esentiale cu privire la preferintele si comportamentul oamenilor.In paralel, se remarca tendinta internautilor de a capata tot mai multa incredere in influenceri, in detrimentul campaniilor clasice de advertising. Oamenii sunt incurajati sa cumpere urmand recomandari ori recenzii, determinand companiile sa diversifice tipul si canalele de comunicare catre actualii si potentialii clienti.Ne asteptam ca 2019 sa stabileasca noi reguli de joc in Social Media , de aceea am inceput inca de acum sa renuntam la doar a le povesti oamenilor despre clientii nostri. Noi le aratam!2019 nu inventeaza cautarile vocale, insa le va spori utilitatea. Cu tot mai multi detinatori de smartphone, comenzile vocale devin o comoditate la care se apeleaza de 3,5 miliarde de ori zilnic numai pe Google.Siri, Alexa, Cortana, Bixby sau Google Now sunt principalii asistenti ale miliardelor de oameni care fac cautari zilnice, iar acest lucru schimba, din nou, dimensiunile marketingului online de performanta.Cautarile vocale se diferentiaza de cele manuale prin numarul redus de rezultate pe care il afiseaza. Iti doresti, cu siguranta, sa te afli intre primele optiuni, iar in calitate de marketer, vrei ca toti clientii tai sa ocupe cele mai bune rezultate. Solutia? Incepand cu 2019, investeste mai mult in optimizarea SEO si tine pasul cu tehnologia!Totodata, cu aceasta ocazie esti incurajat sa creezi mai mult content de calitate, original si, in special, util tipurilor de audinete carora te adresezi.