NO.MAD Talks lanseaza Online Meetups, intalniri online pentru a sprijini comunitatea de freelanceri

Obisnuiti sa-si instaleze biroul in cafenele sau prin hub-uri, freelancerii stau acum izolati la domiciliu fara posibilitatea de a interactiona face to face cu ceilalti. Echipa NO.MAD Talks a gasit insa o varianta de a strange randurile pastrandimpusa de autoritati.Ne vedem fata in fata dar pe Skype pentru ca de pe 18 martie am lansat Online Meetups, un proiect prin care ne-am propus sa mentinem vibe-ul comunitatii si sa oferim si sa cerem sustinere pana trecem de valul de pandemie.Vrem sa ne vedem la fata, sa ne incurajam si sa facem perioada de izolare sa treaca mai usor si mai cu sens iar pentru asta am pregatit o serie de intalniri cu specialisti care ne ajuta sa gestionam cat mai bine situatia de criza in care suntem.Incepand de saptamana aceasta va invitam sa participati la NO.MAD Talks Online Meetups, mici sesiuni de discutie cu psihologi, experti in time management, coaching, nutritie si sport.Ne vom vedea de doua sau trei ori pe saptamana la meetup-urile online iar pe https://www.nomadtalks.ro/ publicam jurnale de lucru de acasa primite de la freelanceri, dar si articole cu sugestii si recomandari de la freelanceri pentru cei lucreaza de acasa pentru prima data.Dupa ce aproape 30 de freelanceri, angajati si antreprenori au participat la primul meetup, Despre scenarita si cum sa iti gestionezi emotiile cu Ligia Moise, psiholog clinician, urmatoarele intalniri planificate sunt:Cum sa iti organizezi timpul cand lucrezi de acasa cu Madalina Preda, fondator Simplu e mai bunCum sa-ti mentii un mindset echilibrat cu Nora Neghina, psihoterapeutCare sunt provocarile freelancerilor in perioada de criza cu Iunieta Sandu si Anca Spiridon, NO.MAD TalksCum sa iti mentii starea de productivitate cu Andreea Baudici, CoachMeetup-urile sunt gratuite, iar locurile se rezerva completand formularul urmatorParticipantii primesc cu o zi inainte de meetup pe e-mail toate detaliile tehnice de care au nevoie pentru a intra in conferinta.Parteneri media: Europa FM, Iqads, Start-up.ro, Ziare.com, Business24, The Institute, Igloo Prwave, Iqool, Zile si Nopti,The Trends, Romania Pozitiva, Feeder, Munteanu.FB: https://www.facebook.com/events/144929193482513/.NO.MAD Talks este un eveniment lunar de networking si educatie dedicat freelancerilor si antreprenorilor la inceput de drum, fondat de Iunieta Sandu. Mai multe detalii despre concept sunt disponibile pe www.nomadtalks.ro Impact Hub Bucharest este organizatia ce sustine dezvoltarea antreprenoriala a initiativelor cu impact pozitiv in societate in cadrul unei comunitati globale, oferind spatii de lucru colaborative, programe de dezvoltare si incubare a afacerii, conferinte si evenimente, precum si optiuni de finantare prin crowdfunding.