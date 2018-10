Ovidiu Joita: Serviciile de optimizare SEO reprezinta fundatia oricarei strategii de marketing

Pentru inceput, de ce sa investesti in servicii de optimizare SEO?

Cat de acerba este competitia din industria serviciilor de optimizare SEO?

Care sunt provocarile de astazi cu care te confrunti ca specialist SEO?

Care este numarul de clienti care lucreaza cu voi in prezent? In ce domenii activeaza acestia?

In incheiere, care ar fi sfaturile tale atat pentru publisheri, cat si pentru cei care vor sa afle mai multe despre domeniul optimizarii SEO?

Ziare.

com

In prezent, marketingul online cuprinde numeroase instrumente si metodologii ca urmare a dezvoltarii sale firesti din industria publicitatii clasice. Asadar, tot mai multi owneri de business-uri online inteleg si investesc in actiuni de optimizare SEO avand ca obiectiv cresterea vizibilitatii online a website-urilor acestora.Ovidiu Joita este unul dintre cei mai consacrati oameni de marketing din Romania. La debutul carierei sale profesionale a fost manager A.P.I.I.P., ulterior devenind actionar intr-o agentie de publicitate clasica, iar in anul 2008 a infiintat o agentie specializata in servicii SEO, iAgency.ro.Alegi sa investesti in optimizare SEO cand intelegi o chestiune foarte simpla: nimeni nu cauta informatii in a 2-a sau a 3-a pagina de rezultate Google.Prezenta online nu este asigurata doar de crearea unui website, fie el magazin de prezentare sau magazin online. Prezenta online trebuie inteleasa in termeni de vizibilitate. In fiecare zi, oamenii cauta informatii pe internet si putini sunt cei care cumpara un produs sau acceseaza un serviciu fara sa se documenteze in prealabil despre calitatea acestora sau fara sa caute informatii despre brand-ul respectiv.Dezvoltarea unui business online implica o serie de actiuni menite sa asigure utilizatorilor rezultate relevante cu privire la interogarile lor de cautare din Google. Acest indicator al relevantei este o variabila care poate fi controlata de catre o agentie SEO si daca vrei sa ai vizibilitate in Google, serviciile de optimizare SEO reprezinta fundatia oricarei strategii solide de marketing online prin care poti atinge acest obiectiv.In primul rand, putem analiza nivelul concurentei prin prisma a doua variabile: cantitativ si calitativ. Piata de servicii SEO din Romania este compusa dintr-un numar destul de mare de agentii si freelanceri, insa putini sunt cei care pot oferi servicii de calitate.Conform practicii mele curente, volumul mare de indicatori care trebuie urmariti constant, parteneriatele cu publisherii, incertitudinea clientilor si multe alte variabile, toate reprezinta o provocare cu care te confrunti in fiecare zi de activitate.De exemplu, in cadrul iAgency.ro am dezvoltat impreuna cu colegii mei o metoda integrativa de optimizare a website-urilor, a continutului din site-uri si a articolelor publicate pe site-urile publisherilor parteneri.E important sa retinem ca SEO este un domeniu care evolueaza periodic. Avand in vedere ca s-a creat o piata incerta a "specialistilor SEO", care aplica strategii neconforme cu ultimele reglementari Google, nu putem vorbi despre o concurenta acerba, cel putin pentru agentia noastra.Principala provocare pe care am intampinat-o in nenumarate randuri este lipsa de pregatire in domeniul optimizarii SEO. Bineinteles, exista oameni care cunosc bunele practici ale acestui instrument de marketing online, insa nu toti sunt la curent cu ultimele tendinte ale domeniului.Mi-am propus sa deschid prima scoala de SEO sub deviza "Use the Force of Google" in care voi realiza o serie de cursuri si seminarii dedicate marketing-ului online, dar in special activitatilor de optimizare SEO. Cu siguranta aceasta este o provocare pentru mine, dar imi doresc sa prezint celor interesati expertiza mea din domeniu si sunt sigur ca voi cunoaste numerosi "cavaleri Jedi" pasionati de acest domeniu.Tinand cont de rezultatele obtinute pentru clientii nostri de-a lungul timpului, suntem solicitati pentru colaborari de numeroase brand-uri, indiferent de talie - firme mici si medii sau companii cu notorietate - si in prezent avem o baza de date de aproape 50 de clienti activi dintr-o gama foarte variata de domenii de activitate, de la inchirieri masini, la industria transporturilor si turismului, servicii medicale, furnizori de echipamente de electronice, electrocasnice si software s.a.Un aspect de care sunt mandru este faptul ca trimestrial angajam noi colegi pentru a putea gestiona volumul de munca. Desi in portofoliul agentiei avem brand-uri cu notorietate in mediul online, lucram si cu firme mai putin cunoscute, dar care ocupa constant primele pozitii in Google pe nisa lor de activitate.Ar trebui sa inteleaga foarte bine importanta optimizarii SEO si impactul pozitiv al acesteia, atat pentru structura site-ului cat si a continutului care se regaseste in acesta.De cele mai multe ori, actiunile de marketing clasic, de tip clickbait, nu au nicio valoare si, mai rau, induc utilizatorii sau cititorii in eroare. Eforturile trebuie sustinute de anumite tehnici de optimizare, dar nu trebuie deloc neglijata experienta utilizatorilor pe site.Exista anumiti indicatori, precum bounce rate-ul, viteza de incarcare a site-ului, optimizarea lui pentru dispozitive mobile si alti cel putin 200 de factori care influenteaza algoritimii de listare si care trebuie respectati intocmai pentru a facilita utilizatorilor online o experienta de navigare cat mai placuta.De exemplu, daca cineva acceseaza o pagina de site si descopera un continut diferit de cel la care se astepta, probabilitatea ca aceeasi persoana sa nu mai acceseze niciodata acel site este de 100%.De aceea, timpul petrecut pe site sau numarul de pagini vizitate sunt indicatori importanti care determina o imagine de ansamblu asupra experientei vizitatorilor.Imbunatatirea acestor indicatori prin intermediul serviciilor de optimizare SEO ofera o autoritate mai mare website-ului si, implicit, o mai buna pozitionare in Google.In plus, publisherii ar trebui sa isi inscrie site-urile de stiri in Google News si sa inteleaga importanta optimizarii atributelor HTML On-Page (meta-tag-uri, alt-tag-uri,. structura link-urilor interne etc.) .