Performance Marketing si succesul in mediul online

Ce este Performance Marketing?

Avantajele Performance Marketingului

De vreme ce tot mai multe companii constientizeaza importanta prezentei si a imaginii lor in online, marketerii sunt provocati sa aduca noi solutii inovatoare si rezultate satisfacatoare in intervale de timp tot mai scurte si la costuri reduse.Toate acestea sunt posibile, insa, daca viziunea companiei si cea a agentiilor vizeaza acelasi scop - de multiplicare constanta a numarului de clienti si de crestere a ritmului operational pentru a satisfice nevoile si exigentele tuturor.Marketing-ul de performanta reprezinta o ramura a marketing-ului, ce consta intr-o o structura sistematizata de elemente si actiuni menite sa implementeze cu success strategii de obtinere de venit pentru firmele care ofera produse si servicii cuantificabile. Acestea se realizeaza in functie de obiectivele stabilite si conform unui plan de actiune dezvoltat de echipa de marketeri.Pentru o buna functionare a planului, marketerii sunt nevoiti sa identifice, sa stabileasca si sa atinga obiectivele de performanta digitala la costuri cat mai mici pentru clienti. Succesul in aceasta privinta genereaza un venit crescut al companiilor si o dezvoltare sustenabila si masurabila in orice moment.Cu alte cuvinte, agentii precum Craft Interactive conduc campanii de Performance Marketing , avand permanent in vedere imbunatatirea ROI (Return on Investment) si eficientizarea etapelor prin care clientii firmelor cu care colaboreaza ajung sa genereze conversii (Conversion Rate).De aceea, acest tip de marketing digital este cunoscut ca utilizand indicatorii de performanta (KPI) pentru a obtine lead-uri, conversii si vanzari, si nu doar brand awareness, click-uri si simple impresii in mediul online.Avand toate acestea in vedere, agentia reuseste sa planifice strategii care sa aduca rezultate avantajoase, rapide si eficiente clientilor din variate domenii, utilizand functiile tuturor uneltelor pe care online-ul le pune la dispozitie - PPC, Google Ads , Social Media si SEO. Acest lucru presupune, insa, masurarea constanta a efectelor actiunilor de marketing si elaborarea de analize realiste pe termen mediu si lung.* Functioneaza atat pentru companiile mici, aflate la inceput de drum, cat si pentru business-urile mari, de traditie. Conditia este ca acestea sa investeasca suficient pentru atingerea obiectivelor pe care si le stabilesc impreuna cu specialistii de marketing. Cu toate ca rezultatele obtinute depind de sumele alocate, Performance Marketing reuseste sa genereze efecte pozitive chiar si cand investitiile sunt minime. Practic, firmele platesc pentru ceea ce primesc in conversii, nu pentru ceea ce spera sa obtina folosind instrumentele clasice de marketing.* Exista riscuri minime spre inexistente ca metodele de Performance Marketing sa esueze in a aduce clienti noi si vanzari. Aceste efecte se datoreaza posibilitatii de implementare rapida a masurilor si instrumentelor de marketing adaptate fiecarui tip de business. Astfel, riscurile se reduc considerabil atat pentru specialistii care creeaza si implementeaza campaniile, cat si pentru firmele care asteapta rezultate si profit in cel mai scurt interval de timp.* Intrucat unul dintre scopurile principale este cresterea ROI, metodele de obtinere a rezultatelor trebuie imbunatatite si actualizate in permanenta. Cu toate acestea, evolutiile si rezultatele sunt mai usor de monitorizat si masurat, intrucat ROI este indicatorul ce ofera informatii concrete cu privire la srategiile de marketing implementate si urmarile acestora. Costurile per lead, click sau per vanzari sunt, deci, inregistrate si masurate mai usor decat nivelul de brand awareness sau alte strategii de marketing depasite de dinamica actuala din mediul online.* In final, rata de conversie este indicatorul relevant pentru succesul marketingului de performanta, raportat la bugetul alocat si la adaptabilitatea specialistilor la schimbarile din online. Aceasta consta in vanzarile propriu-zise pe care campaniile, fie ele de Google Ads, SEO sau Email Marketing , le genereaza intr-un interval de timp dat. Alaturi de ROI, rata de conversie reprezinta indicatorul care ilustreaza concreti si masurabil, efectele campaniei de marketing.Pentru a concepe campanii de Performance Marketing, este necesar ca specialistii sa aiba in vedere tipul produsului, piata, preturile si pozitionarea in cautarile si preferintele publicului. In functie de toate acestea se stabilesc parametrii planului de actiune si strategia de atingere a obiectivelor stabilite.