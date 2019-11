Peste 50% dintre romani cumpara online cel putin o data pe luna. Vezi cum, cand si de unde!

Ziare.

Studiul prezinta evolutia pietei in ulitmii trei ani si este reprezentativ pentru mediul urban, acolo unde volumul de tranzactii este semnificativ pentru realizarea unui astfel de studiu.De la an la an, numarul celor care fac cumparaturi online creste, astfel ca, in 2019,comparativ cu 2018 si cu 27% mai mult decat in 2017.Un alt trend crescator este reprezentat de. Numarul persoanelor care platesc cu cardul a crescut cu 11% fata de 2018, iar principalele categorii de produse si servicii achizitionate sau platite online sunt urmatoarele: Facturi, servicii si utilitati; Produse FMCG; Produse vestimentare si Activitati de relaxare si divertisment.Ceea ce a ramas constant este numarul magazinelor online vizitate de-a lungul unui an: in ultimii trei ani, numarul magazinelor vizitate de romani a stagnat la noua.In ceea ce priveste comportamentul in mediul online, cei mai pasionati cumparatori sunt cei care iubesc shoppingul in general, nu neaparat obiceiul de a cumpara online.din care romanii cumpara online sunt, magazine universale sau axate pe vanzarea de electrocasnice. Cu cat un website este mai putin cunoscut, cu atat va avea mai degraba succes doar la o categorie restransa de cumparatori, mai exact la cei care cumpara des online.Brandingul si notorietatea magazinului sunt la fel de importante si in online;, chiar daca preturile sunt mai mari sau timpul de livrare este mai lung.GPeC SUMMIT si iSense Solutions lanseaza studiul "" cu o frecventa anuala, iar rezultatele complete sunt prezentate pe scena evenimentului in fata celor mai pasionati specialisti in eCommerce si digital marketing din Romania. Urmatoarea editie a evenimentului GPeC SUMMIT are loc pe 25 mai 2020, in Bucuresti.Pentru mai multe detalii despre eveniment, vizitati https://www.gpec.ro/ GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN Courier.Gold Partner: VTEXBrought to you by: OrangeSilver Partner: RetargetingPartener al Competitiei Magazinelor Online: CarrefourEveniment sustinut de: BrandGSM, DPD, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS, Kiehl's, Luigi's Box, New Black, SEPHORARadioul Oficial: Kiss FMHosting Oficial GPeC: HosterionGPeC a pornit ca un eveniment de pionierat in comertul electronic din Romania, cu o prima editie organizata in 2006.Luand startul intr-o perioada in care comertul online se afla in stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor si comerciantilor online, al specialistilor in marketing, contabilitate sau vanzari pentru afacerile online.In contextul digitalizarii, evenimentul a crescut si s-a adaptat la noile nevoi de invatare ale specialistilor in marketing si comunicare, in prezent adresandu-se tuturor brandurilor care activeaza in Digital, dar si zonei Corporate interesata de digitalizarea afacerilor traditionale.